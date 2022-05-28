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2 часа назад

Появились первые в мире капли для лечения катаракты

Мир новостей

Офтальмологи из Университета Англия Раскин создали глазные капли VP1-001 для лечения катаракты.

Появились первые в мире капли для лечения катаракты
Фото: Мир новостейМир новостей

В препарате содержится оксистерол, производное холестерина. Специалисты провели эксперименты на грызунах, в ходе которых ученым удалось уменьшить у подопытных животных помутнение хрусталика на 46%. Оксистерол восстановил структуру хрусталика, что в результате помогло улучшить зрение.

Авторы исследования отмечают, что улучшения наблюдались не во всех случаях, а при некоторых видах катаракты. Это обстоятельство говорит, что, разрабатывая лекарственные средства для борьбы с катарактой, необходимо учитывать различия между типами этого заболевания.

В настоящее время катаракта лечится только хирургическим путем. И даже если капли будут эффективны всего для некоторых случаев, это позволит сделать лечение более доступным и комфортным.

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