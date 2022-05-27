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3 часа назад

Препарат от ВИЧ оказался эффективным для восстановления памяти у мышей

Мир24

Исследователи из Лос-Анджелеса обратили внимание на потенциал лекарства от ВИЧ для восстановления памяти у мышей. Ученые планируют запуск клинических исследований на людях, сообщается на сайте Калифорнийского университета.

Препарат от ВИЧ оказался эффективным для восстановления памяти у мышей
Фото: Мир24Мир24

Как правило, воспоминания хранятся группами: припоминание одного значимого события вызывает каскад других, связанных с ним хронологически. Однако в возрасте человеку все труднее это делать. Чтобы выяснить природу этого явления, ученые решили изучить рецептор CCR5, который, как показали предыдущие эксперименты, влияет на память.Как выяснилось, усиление экспрессии CCR5 в мозге мышей мешало грызунам связывать воспоминания. Когда же ген удалили, они снова могли это делать. Тогда ученые обратились к препарату от ВИЧ, который нацелен на торможение CCR5. Эксперимент на старых мышах оказался эффективным.

В планах ученых провести клинические исследования, в котором примут участие люди с наиболее ранними симптомами когнитивных нарушений. Эксперимент позволит оценить препарат с точки зрения эффективности профилактики деменции на ранних стадиях.

Ученые также пояснили, зачем нужен ген, который препятствует способности связывать воспоминания. По их словам, он позволяет мозгу концентрировать на значимых событиях и отфильтровывать незначительные.

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