Препарат от ВИЧ оказался эффективным для восстановления памяти у мышей

Как правило, воспоминания хранятся группами: припоминание одного значимого события вызывает каскад других, связанных с ним хронологически. Однако в возрасте человеку все труднее это делать. Чтобы выяснить природу этого явления, ученые решили изучить рецептор CCR5, который, как показали предыдущие эксперименты, влияет на память.Как выяснилось, усиление экспрессии CCR5 в мозге мышей мешало грызунам связывать воспоминания. Когда же ген удалили, они снова могли это делать. Тогда ученые обратились к препарату от ВИЧ, который нацелен на торможение CCR5. Эксперимент на старых мышах оказался эффективным.