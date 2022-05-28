Ученые: тяга к этим продуктам может указывать на деменцию







Прокофьев Денис Александрович

Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"





style='font-style: italic;line-height: 20px'>"Дело в том, что сама деменция обуславливается нарушением работы ЦНС. Это проблема связана с тем, что нарушается питание головного мозга кислородом, нарушается кровоснабжение головного мозга. И в результате все, чему в течение жизни обучался человек, сходит на нет. То, что описывается в статье, безусловно связано с нарушением работы ЦНС по воздействию на нее токсических веществ.Теряется резистентность, и утрата этой резистентности представляет собой очень похожий механизм на то, что ребенок не может контролировать, сколько съесть продуктов, чтобы насытиться, сколько съесть сладкого, чтобы не было проблем. Фактически это возвратный механизм к началу формирования нервной системы. Это очень опасно.Но, на мой взгляд, мы должны в первую очередь работать с гипоксией головного мозга как с основным механизмом, который приводит к нарушением работы ЦНС.".