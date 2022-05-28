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32 минуты назад

Ученые: тяга к этим продуктам может указывать на деменцию

Диана Товсепова
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Пристрастие к определенным видам пищи может быть признаком грозящей деменции. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Ученые: тяга к этим продуктам может указывать на деменцию
Фото: Кадр из фильма "Отец"Кадр из фильма "Отец"

По данным NHS, деменция — это общий термин для группы синдромов, связанных с потерей памяти.

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Люди часто не понимают разницы между болезнью Альцгеймера и деменцией. По данным NHS, болезнь Альцгеймера является разновидностью деменции и вместе с сосудистой деменцией составляет большинство случаев. По статистике, деменция является самой частой причиной смертей в Великобритании: ежегодно от этой болезни в стране умирает около 67 000 человек.

При этом лобно-височная деменция (ЛВД), вызывает проблемы с поведением и речью, но оказалось, что указывать на нее может тяга к определенным продуктам. Об этом завили британские ученые.

В частности, британская благотворительная организация по борьбе с болезнью Альцгеймера заявила, что пациенты с ЛВД могут «яро тянуться к сладкой, жирной пище или углеводам и даже забывать о манерах за столом».

«Кажется, что они не чувствуют, когда следует прекратить есть, пить алкоголь или курить», — добавили ученые.

Мнение ученых из NHS прокомментировал врач-кардиолог Денис Прокофьев в беседе с "Рамблером":



style='font-style: italic;line-height: 20px'>"Дело в том, что сама деменция обуславливается нарушением работы ЦНС. Это проблема связана с тем, что нарушается питание головного мозга кислородом, нарушается кровоснабжение головного мозга. И в результате все, чему в течение жизни обучался человек, сходит на нет. То, что описывается в статье, безусловно связано с нарушением работы ЦНС по воздействию на нее токсических веществ.

Теряется резистентность, и утрата этой резистентности представляет собой очень похожий механизм на то, что ребенок не может контролировать, сколько съесть продуктов, чтобы насытиться, сколько съесть сладкого, чтобы не было проблем. Фактически это возвратный механизм к началу формирования нервной системы. Это очень опасно.

Но, на мой взгляд, мы должны в первую очередь работать с гипоксией головного мозга как с основным механизмом, который приводит к нарушением работы ЦНС.".


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Прокофьев Денис Александрович

Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"



Какие еще сигналы

Помимо изменений в привычках питания, другими симптомами деменции, по мнению специалистов, являются:

• Бесчувственность и грубость

• Импульсивность

• Отрицание запретов

• Подавленность

• Потеря интереса к людям и вещам

• Потеря драйва и мотивации

• Неспособность акцентировать внимание на других

• Повторяющееся поведение

• Компульсивное переедание

• Пренебрежение личной гигиеной

• Неправильное использование слов

• Уменьшение словарного запаса

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