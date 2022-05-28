Ученые: тяга к этим продуктам может указывать на деменцию

Пристрастие к определенным видам пищи может быть признаком грозящей деменции. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
По данным NHS, деменция — это общий термин для группы синдромов, связанных с потерей памяти.
Люди часто не понимают разницы между болезнью Альцгеймера и деменцией. По данным NHS, болезнь Альцгеймера является разновидностью деменции и вместе с сосудистой деменцией составляет большинство случаев. По статистике, деменция является самой частой причиной смертей в Великобритании: ежегодно от этой болезни в стране умирает около 67 000 человек.
При этом лобно-височная деменция (ЛВД), вызывает проблемы с поведением и речью, но оказалось, что указывать на нее может тяга к определенным продуктам. Об этом завили британские ученые.
В частности, британская благотворительная организация по борьбе с болезнью Альцгеймера заявила, что пациенты с ЛВД могут «яро тянуться к сладкой, жирной пище или углеводам и даже забывать о манерах за столом».
«Кажется, что они не чувствуют, когда следует прекратить есть, пить алкоголь или курить», — добавили ученые.
Мнение ученых из NHS прокомментировал врач-кардиолог Денис Прокофьев в беседе с "Рамблером":
Помимо изменений в привычках питания, другими симптомами деменции, по мнению специалистов, являются:
• Бесчувственность и грубость
• Импульсивность
• Отрицание запретов
• Подавленность
• Потеря интереса к людям и вещам
• Потеря драйва и мотивации
• Неспособность акцентировать внимание на других
• Повторяющееся поведение
• Компульсивное переедание
• Пренебрежение личной гигиеной
• Неправильное использование слов
• Уменьшение словарного запаса