Нейробиологи выяснили, что препарат от ВИЧ улучшает память

Препарат против ВИЧ способен улучшить память у мышей — и, возможно, у людей, выяснили нейробиологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Исследование было опубликовано в журнале Nature.

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Препарат от ВИЧ маравирок взаимодействует с рецептором CCR5, тем же, что и вирус — сцепляясь с белком, препарат не оставляет возможности для ВИЧ проникнуть в клетку.

У мышей в старости увеличивается экспрессия CCR5 в гиппокампе. Как показали испытания, чем ниже выработка CCR5, тем лучше мыши способны связывать воспоминания, разделенные большим промежутком времени — в частности, исследователи пересаживали мышей в другую клетку и били при этом током, а мыши при этом должны были установить связь между болью и фактом перемещения.

Использование маравирока привело к тому, что даже у мышей с активной выработкой CCR5 перемещение вызывало страх и ожидание боли в той же степени, что у генетически отредактированных мышей без CCR5.

«В отличие от контрольной группы, мыши, получавшие маравирок, демонстрировали способность к связыванию воспоминаний», — отметили авторы работы.