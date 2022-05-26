Нейросети помогут врачам определять признаки 7 заболеваний

В рамках эксперимента по внедрению компьютерного зрения в здравоохранение столицы врачи-радиологи начали тестировать комплексные сервисы искусственного интеллекта – нейросети, которые могут распознать на одном снимке лучевого исследования признаки 7 разных патологий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы, Пресс-служба мэра и правительства Москвы,

Эти сервисы поспособствуют повышению качества исследований и позволят быстрее выявлять отклонения. Она уточнила, что эти сервисы будут распознавать 1 КТ-снимок органов грудной клетки на 7 патологий. Врачам не нужно будет использовать отдельные сервисы, чтобы определить каждую патологию. Благодаря комплексному сервису диагностика будет проводиться быстрее и проще, медики смогут эффективнее выявлять скрытые признаки заболеваний.

Для внедрения новых инструментов отбираются самые подходящие, они тестируются медиками. Сейчас 2 комплексных сервиса проходят апробацию. Это полностью отечественные разработки.