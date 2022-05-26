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5 часов назад

Нейросети помогут врачам в столице определять признаки 7 заболеваний на одном снимке

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В рамках эксперимента по внедрению компьютерного зрения в здравоохранение столицы врачи-радиологи начали тестировать комплексные сервисы искусственного интеллекта – нейросети, которые могут распознать на одном снимке лучевого исследования признаки 7 разных патологий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Нейросети помогут врачам определять признаки 7 заболеваний
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы,Пресс-служба мэра и правительства Москвы,

Эти сервисы поспособствуют повышению качества исследований и позволят быстрее выявлять отклонения. Она уточнила, что эти сервисы будут распознавать 1 КТ-снимок органов грудной клетки на 7 патологий. Врачам не нужно будет использовать отдельные сервисы, чтобы определить каждую патологию. Благодаря комплексному сервису диагностика будет проводиться быстрее и проще, медики смогут эффективнее выявлять скрытые признаки заболеваний.

Для внедрения новых инструментов отбираются самые подходящие, они тестируются медиками. Сейчас 2 комплексных сервиса проходят апробацию. Это полностью отечественные разработки.

Благодаря комплексным сервисам на снимке во время одного исследования можно будет выявить признаки коронавируса, онкологии легкого, остеопороза позвоночника, ишемической болезни сердца, аневризмы грудного отдела аорты, легочной гипертензии, гидроторакса.

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