Как неправильный ужин может спровоцировать инсульт

Одно из самых серьезных сердечных заболеваний, требующее неотложной медицинской помощи — инсульт. Недавние исследования показали, что его развитие может быть связано с нашим питанием. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Ешь, молись, люби" Кадр из фильма "Ешь, молись, люби"

В медицинском журнале Nutrients были публикованы результаты исследования, в ходе которого изучалась связь между временем ужина и смертности от инсульта, ишемической болезни сердца (ИБС) и общих сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

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В частности, в исследовании приняли участие 28 625 мужчин и 43 213 женщин в возрасте от 40 до 79 лет, у которых в анамнезе не было сердечно-сосудистых болезней и онкологии.

Участников разделили на три группы: те, кто ужинает рано (до 20:00), нерегулярно ужинает и те, кто ужинает после 20:00.

Исследователи не нашли связи между временем ужина и сердечно-сосудистыми заболеваниями или ИБС, но зато обнаруживали, что оно связано с риском развития инсультов.

Оказалось, что в группе тех, кто ужинает нерегулярно, был повышен риск смертности от геморрагического инсульта, по сравнению с теми, кто ужинает рано.

По сравнению с группой раннего ужина, в группе нерегулярного ужина был повышен риск смертности от геморрагического инсульта. При этом не было выявлено значимой связи между временем ужина и риском смерти от других видов инсульта, ИБС и ССЗ.

"Мы обнаружили, что нерегулярное время ужина по сравнению с ужином до 20:00 было связано с большим риском смерти от геморрагического инсульта. Насколько нам известно, наше исследование является первым, в котором анализируется связь между временем ужина и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний", — заявили исследователи.

Кроме того, ученые обнаружили связь между нерегулярным временем ужина и риском общего инсульта, геморрагического инсульта и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний среди людей с индексом массы тела (ИМТ) от 23 до 24,9.

Однако, врач-кардиолог Денис Прокофьев рассказал "Рамблеру", что хоть в объективности исследования сомневаться не приходится, но есть целый список факторов, увеличивающих риск инсультов, помимо питания.

"Оспаривать результаты исследования я считаю нецелесообразным. Они пришли к тем выводам, которые им удалось подтвердить.



Но хочу сказать, что формирование любой сердечно-сосудистой катастрофы-это пирамида, которая складывается из огромного количества рисков. К ним относятся наследственность, принимаемые лекарственные препараты, факторы в виде алкоголя, курения, избыточного ИМТ, уровня холестерина и глюкозы. И, безусловно, один фактор в виде позднего приема пищи никакого влияния оказывать не может. Но когда это сочетается с повышенным ИМТ, развитием гипертонии, усилением кровотока, нарушение режима бодрствования и сна, суммарно это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний". Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"