Найдена часть мозга, отвечающая за оценку наших эмоций

Исследователи с помощью фМРТ изучали мозг 25 добровольцев в то время, как они оценивали свои эмоции. Работа выявила участки мозга, которые оказались наиболее активными во время этих оценок.

Фото: Naked-Science.ru Naked-Science.ru

Традиционно эмоции делятся на хорошие и плохие и на приятные и неприятные. Если мы оцениваем степень приятности конкретной эмоции — это гедонистическое суждение об эмоции. Если же мы делаем вывод о том, насколько эмоция хорошая или плохая — это оценочное суждение. Казалось бы, тут всё просто — надо стремиться к хорошим и приятным эмоциям. Но как быть, если оценка эмоции по шкале приятности диссонирует с оценкой правильности?

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Взять, например, похоть или гордыню. Приятно? Безусловно. Правильно? Вряд ли. Эти эмоции обычно осуждаются. А вот такие чувства, как вина и стыд, очень неприятны в момент их ощущения, но зато приносят большую пользу и считаются ценными. На этих примерах наглядно видно, что гедонистическое и оценочное суждение одной и той же эмоции могут расходиться.

Возможно, на первый взгляд мысль о том, что мы можем испытывать чувства относительно собственных чувств (и чувства относительно своих чувств относительно своих чувств, и чувства относительно своих чувств относительно своих чувств относительно своих чувств… понятно, да? Уровней может быть много) может показаться странной. Но, по словам автора свежего исследования, это абсолютно естественно.

В работе, опубликованной в журнале Social Cognitive and Affective Neuroscience, доцент кафедры психологии университета Northeastern в Бостоне Аджай Сатпут предполагает, что передняя часть префронтальной коры играет важную роль в оценке своих эмоций и, в конечном счете, в их регулировании. Сатпут говорит, что мы всё время судим о своих эмоциях.

Некоторые эмоции могут сопровождаться эдаким встроенным противоречием: быть приятными, но неправильными, или неприятными, но желанными. И если гедонистический компонент условно постоянен для любой ситуации, то оценочный может зависеть еще и от социальных факторов. Например, неправильно радоваться чужому несчастью. Или смеяться на похоронах. Даже если радость и смех оцениваются гедонистически как приятные, в этой обстановке они осуждаются.

Именно оценочное суждение так важно для регуляции наших эмоций в соответствии с социальными нормами, говорится в исследовании. И когда вы чувствуете, что эта эмоция «неправильная», это может помочь ее подавить. Например, если вы испытываете гнев, оценка этой эмоции как нежелательной поможет успокоиться. И, скажем, вы не наброситесь на человека. Таким образом, говорит Сатпут, оценка — это шаг на пути к регуляции.

То есть, оценка эмоций влияет на то, как мы себя ведем. «Знания, которыми обладают люди, на самом деле могут формировать их эмоциональный опыт и, конечно же, то, что они делают с этими эмоциями», — говорит Кент Ли, научный сотрудник Northeastern и соавтор исследования.

Исследователи обнаружили, что передние префронтальные области мозга, особенно медиальная префронтальная кора (mPFC), вентромедиальная ПФК (vmPFC) и прекунеус, были наиболее активны, когда испытуемые оценивали свои эмоции как хорошие или плохие. Это подтверждает предыдущие данные, свидетельствующие о том, что префронтальная кора важна для суждений, оценок, предпочтений и морали.