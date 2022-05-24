Вещество из кораллов может быть использовано для лечения рака

Почти четверть века представители науки занимаются поиском элеутеробина - природного химического вещества, которое в ходе первых испытаний показало перспективность в лечении рака.

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Группа ученых под руководством Университета здравоохранения Юты обнаружила, что легкодоступные мягкие кораллы (гибкие кораллы, напоминающие подводные растения) производят это неуловимое соединение.

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Определив этот источник, а также код ДНК кораллов для синтеза химического вещества, ученые смогли начать воссоздание этого потенциально терапевтического соединения в лаборатории.

Данный вид кораллов содержит огромное количество всевозможных химических соединений, которые могут действовать как противовоспалительные средства, антибиотики и другие виды лекарств.

В 1990-х годах морские ученые обнаружили, что редкий коралл вблизи Австралии содержит элеутеробин - химическое вещество, используемое кораллами для защиты от хищников.

Лабораторные исследования показали, что это соединение также может действовать как мощный ингибитор роста раковых клеток.

Однако на протяжении более двух десятилетий ученым не удавалось найти это химическое вещество в количествах, необходимых для разработки лекарств.

Исследователи проанализировали образцы мягких кораллов, обитающих у побережья Флориды, чтобы выяснить, содержит ли их генетический код инструкции по производству этого соединения. Хотя изначально они не знали, как должны выглядеть инструкции по созданию химического вещества, они искали в ДНК кораллов участки, похожие на генетические инструкции по созданию подобных соединений у других видов.

После программирования выращенных в лаборатории бактерий на следование инструкциям ДНК кораллов, характерным для мягких кораллов, микроорганизмы оказались способны воспроизвести первые шаги по производству этого потенциального лекарства от рака.

Это доказало не только то, что мягкие кораллы являются основными источниками элеутеробина, но и то, что это ценное соединение может быть легко произведено в лаборатории.

"Мы впервые смогли сделать это с любым лекарственным веществом на Земле",

- сказал старший автор исследования Эрик Шмидт, профессор медицинской химии в Университете здравоохранения штата Юта.

"Эти соединения труднее найти, но их легче сделать в лаборатории и легче принимать в качестве лекарства".