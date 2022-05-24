Ученые выяснили, как опознать злокачественную опухоль

Ростовские ученые вместе с французскими коллегами создали математическую модель, которая описывает изменения, происходящие с клетками эпителия при их превращении в раковые. Здоровые клетки в монослое имеют форму многоугольников, а распределение по числу «сторон» сходно в делящихся эпителиях различных организмов.

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При неконтролируемом делении и росте, характерном для злокачественных образований, такая упорядоченная структура нарушается. Математическая модель, созданная авторами, поможет в изучении развития нормальных и раковых эпителиальных слоев. Результаты работы, поддержанной грантом Президентской программы Российского научного фонда (РНФ), опубликованы на страницах Journal of The Royal Society Interface.

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В организмах действуют те же симметрийные законы и принципы, которые мы привыкли использовать, описывая движение и эволюцию неживых систем. Это справедливо и для клеточных слоев, которыми являются, например, разнообразные эпителии.

Если посмотреть на плоский эпителий сверху, то можно заметить, что каждая клетка представляет собой полигон, то есть многоугольник. Соотношение числа таких шести-, пяти-, семиугольных клеток (первых больше всего) в норме у разных организмов оказывается примерно одинаковым. Однако эта закономерность может нарушаться, что и происходит в раковых эпителиальных слоях, в которых число шестиугольников существенно уменьшается.

«Имея модель, которая связывает процессы, протекающие в клеточных слоях, с такими простыми геометрическими характеристиками, как число "сторон" и площадь клеток, можно обнаруживать и исследовать патологии развития с помощью микроскопии и компьютерного моделирования»,

— рассказывает руководитель проекта по гранту РНФ Иван Голушко, кандидат физико-математических наук, сотрудник Донского государственного технического университета.

В своем новом исследовании физики Донского государственного технического университета и Южного федерального университета (Ростов-на-Дону) вместе с французскими коллегами показали, что бесконтрольное деление, характерное для злокачественных образований, нарушает универсальную топологию эпителиального монослоя, то есть соотношение количества многоугольников разных сортов.

Ученые проанализировали изображения монослоев нормальных и раковых клеток эпителия шейки матки, определив площади клеток и количество их ближайших соседей. Чтобы объяснить обнаруженные различия между здоровым и раковым клеточными монослоями, авторы предложили простую геометрическую модель, основанную на случайных разбиениях плоскости многоугольниками.

Плоский здоровый пролиферативный (делящийся) эпителий многих видов животных и растений содержит 25 27% клеток с пятиугольной формой, 41 47% с шестиугольной и около 22% клеток с восьмиугольной формой. При этом клетки характеризуются относительно небольшим разбросом площадей.

В случае ракового эпителия такой упорядоченной структуры не наблюдается: появляются мелкие и крупные клетки удлиненной формы с множеством граней. Чтобы объяснить эту разницу, ученые использовали принцип минимизации свободной энергии, отражающий стремление всех физических систем перейти в наиболее низкоэнергетическое упорядоченное состояние.

Поскольку раковые клетки делятся примерно в 5 6 раз быстрее, эпителий не успевает прийти к обычному равновесию, и появляются клетки разной формы и размера. Низкая скорость деления клеток в нормальном эпителии позволяет ему релаксировать и находиться в состоянии с большим числом шестиугольников и более низкой энергией.