На каком языке видят сны люди, говорящие на нескольких языках

Если человек владеет несколькими языками, то на каком из них он чаще всего видит сны? Научные работы дают разные ответы на этот вопрос.
Сегодня проведено не так много исследований, связанных с двуязычием и многоязычием и их влиянием на сны. В этих работах говорится, что даже те, кто плохо владеет одним из языков, временами видят сны на этом языке. В рамках одного из исследований обнаружилось, что связано это с тем, каких людей и/или какую ситуацию они видят во сне.
Кроме того, многоязычные люди отмечают, что в эмоциональных снах они и их собеседники говорят на родном языке, а в снах, которые связаны с работой, какими-то абстрактными, практическими вещами, - на иностранном.
Кроме того, один шведский экономист, говорящий на 15 языках, признался, что видел сны на всех этих языках. Причём они могли быть связаны и с его родной семьёй.
Также существуют люди, которые не видят сны на определённом языке. То есть речь в их снах практически не звучит.
Ещё некоторые отмечают, что во сне второй язык (иностранный) им даётся легче. Более того, они свободно владеют им. Учёные полагают, что объясняется это тем, что префронтальная область мозга в это время отключена. А отвечает эта область за проверку реальности. Также вполне вероятно, что во сне люди чувствуют себя более опытными и уверенными в себе или действительно являются таковыми.