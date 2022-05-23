В Pfizer предсказали создание лекарства от рака

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла предсказал, что в ближайшем времени наука создаст лекарство от рака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на греческий телеканал ERT3.

«Наука в области рака достигла зрелости, и в ближайшие годы мы увидим значительные улучшения в существующих методах лечения», — заявил Бурла в разговоре с журналистами.

Представитель фармацевтической компании также уточнил, что не так оптимистичен в отношении других заболеваний, но считает, что в случае рака ученые оказались близки к цели.