Генетики разработали анализ слюны для оценки риска развития рака груди

Для разработки теста исследователи собрали образцы слюны у почти 2500 женщин, за которыми наблюдали в среднем почти 10 лет. За это время у 644 из них развился рак молочной железы. Анализ слюны на генетические маркеры оказался способен предсказать около половины этих случаев. В частности, у одной из 50 женщин наблюдались мутации в генах BRCA1 и BRCA2, связанных с риском развития рака груди. При этом из девяти таких женщин в исследовании лишь у троих были столкнувшиеся с раком груди родственницы.