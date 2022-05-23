Генетики разработали анализ слюны для оценки риска развития рака груди

Генетический тест, способный по образцу слюны предсказать риск развития рака груди, разработали специалисты из Манчестерского университета. Подробнее они рассказали об этом в статье в журнале Genetics in Medicine.
Для разработки теста исследователи собрали образцы слюны у почти 2500 женщин, за которыми наблюдали в среднем почти 10 лет. За это время у 644 из них развился рак молочной железы. Анализ слюны на генетические маркеры оказался способен предсказать около половины этих случаев. В частности, у одной из 50 женщин наблюдались мутации в генах BRCA1 и BRCA2, связанных с риском развития рака груди. При этом из девяти таких женщин в исследовании лишь у троих были столкнувшиеся с раком груди родственницы.
"Если бы все эти женщины принимали препараты для профилактики рака груди, это позволило бы предотвратить четверть случаев рака груди и потенциально спасти жизни 2000 женщин в год. Если бы молодым женщинам из группы высокого риска предлагалось ежегодно проходить маммографию, это могло бы спасти еще сотни жизней в год. Это особенно важно для женщин моложе 50 лет, на которых приходится каждый пятый случай рака молочной железы", - заявили исследователи.
Хотя тест не позволяет точно предсказать вероятность и сроки развития рака, он дает возможность приблизительно определить группы риска и назначить женщинам дополнительные обследования в случае необходимости.