Нейрохирурги получили чудо-помощника в проведении операций

«Осуществляет основную функцию мониторинга - позволяет в режиме реального времени вывести на экран сразу все регистрируемые параметры. Это очень удобно, потому что можно их менять, настраивать. К тому же адаптирован к условиям электромагнитной операционной, где много аппаратуры и, соответственно, помех от нее. Очень много технических фишек, которых не было. Это ускоряет и качество работы, и время операции»,