Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+28° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
4 часа назад

Нейрохирурги получили чудо-помощника в проведении операций

Uralpress.Ru

Нейрохирурги Челябинской областной клинической больницы стали обладателями нового аппарата, который позволяет специалисту во время открытого хирургического вмешательства контролировать состояние деятельности мозга пациента и при малейших отклонениях от нормы корректировать ход операции.

Нейрохирурги получили чудо-помощника в проведении операций
Фото: Uralpress.RuUralpress.Ru

Как рассказала пресс-секретарь ЧОКБ Наталья Малухина, современная нейрофизиологическая станция появилась в больнице полгода назад. Прибор следит за всеми нервными структурами организма.

Видео дня

Нейрофизиолог перед началом операции устанавливает на теле пациента электроды, которые фиксируют базовые параметры деятельности организма. Они принимаются за норму. До конца операции ведется мониторинг состояния этих параметров. Если возникли значительные отклонения, нейрофизиолог сообщает хирургу, и тот меняет тактику.

«Во время операции мы, благодаря мониторингу, можем в режиме реального времени оценить, как близко находимся от зон моторной активности, которые отвечают за движения в руке, в ноге, на лице и так далее. Без мониторинга в настоящее время удаление опухолей головного мозга либо каких-то структур рядом с нервами практически невозможно»,

- уверен врач-нейрохирург ЧОКБ Игорь Журавлев.

Это безопасный метод диагностики, позволяющий снизить процент неврологических осложнений при нейрохирургических операциях. Методика позволяет идентифицировать большинство структур нервной системы, находящихся в зонах хирургического вмешательства, и своевременно обнаружить изменения функций мозга для предотвращения его повреждения.

«Осуществляет основную функцию мониторинга - позволяет в режиме реального времени вывести на экран сразу все регистрируемые параметры. Это очень удобно, потому что можно их менять, настраивать. К тому же адаптирован к условиям электромагнитной операционной, где много аппаратуры и, соответственно, помех от нее. Очень много технических фишек, которых не было. Это ускоряет и качество работы, и время операции»,

- пояснила заведующая отделением нейрофизиологии диагностического центра ЧОКБ Ирина Щербакова.

Еще одна функция аппарата – картирование, то есть составление своеобразной карты операционного поля, где отмечаются центры, повреждение которых нанесет непоправимый вред. Это позволяет хирургу проложить безопасный путь к опухоли. Эти и другие возможности позволят нейрохирургам в ближайшее время освоить новые виды операций.

«У нас очень большие планы. Мы рады появлению этого многофункционального прибора. Он позволяет расширить спектр операций, которые мы можем проводить безопасно для пациента. Это удаление опухолей различной глубины залегания, повреждения спинного мозга, в том числе вмешательства с интраоперационным пробуждением пациента»,

- восхищен возможностями нового оборудования главный нейрохирург минздрава Челябинской области, заведующий отделением нейрохирургии ЧОКБ Сергей Пашнин.

За год в отделении нейрохирургии Челябинской областной клинической больницы проводится более тысячи операций. Каждая десятая из них - с использованием интраоперационного нейрофизиологического мониторинга, что позволяет существенно увеличить благоприятный исход вмешательства.

Наука,Ирина Щербакова,Игорь Журавлев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители