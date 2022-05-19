Факторы риска развития деменции зависят от возраста

Сердечно-сосудистые заболевания, диабет, инсульт, высокое давление — все эти факторы связаны с риском развития деменции. Однако команда американских исследователей показала, что они имеют разную значимость в разном возрасте.

Деменция проявляется в деградации когнитивных функций, часто это заболевание прогрессирует по мере старения. С его развитием связано множество факторов, таких как болезни сердца, диабет, курение, ожирение и прочее.

Видео дня

Теперь ученые из Американской академии неврологии (США) выяснили, что значимость и влияние этих факторов зависят от возрастной группы. Результаты исследования позволят точнее предсказывать риск развития деменции. Врачи смогут давать пациентам индивидуальные рекомендации по изменению образа жизни и контролю факторов риска, чтобы снизить вероятность появления деменции в дальнейшем. Статья опубликована в журнале Neurology.

Ученые использовали данные, собранные во время Фрамингемского исследования сердца. Авторы проанализировали информацию по 4899 людям 55-80 лет, чтобы выяснить, у кого из них развилась деменция.

У пациентов, которые в возрасте 55 лет болели диабетом, риск развития деменции был в четыре раза выше, чем у людей, не болевших диабетом. Кроме того, в этом возрасте более склонными к развитию деменции оказались люди с повышенным давлением. Причем риск увеличивался примерно на 12% при повышении систолического артериального давления на 10 единиц.

После 65 лет главным фактором риска стало наличие сердечно-сосудистых заболеваний (кроме инсульта). Пациенты с такими болезнями практически в два раза чаще сталкивались с деменцией. После 70 лет наиболее подвержены деменции были лица, перенесшие инсульт или страдающие диабетом. Эта тенденция сохранилась до 80 лет. У людей после этого возраста с инсультом или диабетом в анамнезе вероятность деменции была повышена на 40–60%. При этом прием лекарств, снижающих артериальное давление, понижал риск развития деменции.