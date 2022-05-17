Ученые нашли новые гены, связанные с потерей слуха

Новые гены, связанные с потерей слуха, нашла международная команда генетиков, отоларингологов и других специалистов во главе с учеными из Королевского колледжа Лондона.
Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале American Journal of Human Genetics.
Исследователи проанализировали 17 крупных исследований генетических особенностей нарушения слуха - всего в них приняли участие более 723 тыс. человек. Всего ученые обнаружили 48 генов, связанных с потерей слуха - в том числе 10 новых.
Дальнейшие эксперименты на мышах также показали, что возрастное ухудшение слуха, по-видимому, связано не только с нарушением работы волосковых клеток (рецепторов слуховой системы), как считалось ранее, но и с патологиями сосудистой полоски (stria vascularis) во внутреннем ухе - единственной его части, где проходят сосуды.
"Гипотеза о том, что сосудистая полоска может играть роль в потере слуха у человека, существовала еще с 1970-х годов, но молекулярные доказательства этого отсутствовали до сегодняшнего дня",
- отметили авторы работы.
Результаты исследования будут полезны для более точной диагностики нарушений слуха, а также для поиска новых способов борьбы с ними, в том числе и генной терапии, надеются ученые.