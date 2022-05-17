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1 час назад

Ученые нашли новые гены, связанные с потерей слуха

Газета.Ru

Новые гены, связанные с потерей слуха, нашла международная команда генетиков, отоларингологов и других специалистов во главе с учеными из Королевского колледжа Лондона.

Ученые нашли новые гены, связанные с потерей слуха
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале American Journal of Human Genetics.

Исследователи проанализировали 17 крупных исследований генетических особенностей нарушения слуха - всего в них приняли участие более 723 тыс. человек. Всего ученые обнаружили 48 генов, связанных с потерей слуха - в том числе 10 новых.

Дальнейшие эксперименты на мышах также показали, что возрастное ухудшение слуха, по-видимому, связано не только с нарушением работы волосковых клеток (рецепторов слуховой системы), как считалось ранее, но и с патологиями сосудистой полоски (stria vascularis) во внутреннем ухе - единственной его части, где проходят сосуды.

"Гипотеза о том, что сосудистая полоска может играть роль в потере слуха у человека, существовала еще с 1970-х годов, но молекулярные доказательства этого отсутствовали до сегодняшнего дня",

- отметили авторы работы.

Результаты исследования будут полезны для более точной диагностики нарушений слуха, а также для поиска новых способов борьбы с ними, в том числе и генной терапии, надеются ученые.

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