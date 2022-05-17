Почему человек умер после пересадки свиного сердца

Трансплантология является динамично развивающейся отраслью медицины, потому что в наше время существует большое количество заболеваний, которые приводят к патологии почек, печени, и организм человека сильно страдает.



Для того, чтобы нормализовать состояние человека, необходимо восстановить пострадавший орган, например, путем трансплантации. Она представляет собой пересадку органов или комплекса органов от одного человека к другому. Существуют разработанные методики пересадки органов от животного к человеку. Также в связи с нехваткой донорских органов, врачи и ученые пытаются генетически модифицировать органы животных.



После пересадки свиного сердца пациент умер от цитомегаловирусной инфекции. Существует большое количество вирусов, которые реактивируются у пациента после пересадки любого органа. Потому что пациент получает большое количество препаратов против отторжения, они вызывают сильное снижение иммунного ответа. И в результате вирусы, которые для той же свиньи были совершенно безобидны, для человека с пониженным иммунитетом могут быть смертельны.



Чтобы обнаружить скрытые инфекции, необходимо проводить большое количество дорогостоящих обследований. Иногда, когда пациенту резко становится хуже, провести их просто невозможно. И, например, ПЦР-исследования могут давать ложные результаты. Способ конкретного обнаружения — проведение гистологии ткани с ПЦР, но это может быть достаточно проблематично.



Пересадка органов от животных имеет туманные перспективы, потому что сейчас появляются возможности для выращивания новых органов на основании стволовых клеток. Эти исследования сейчас находятся только на стадии разработки, но мы понимаем, что рано или поздно они будут применяться.