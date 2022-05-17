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4 часа назад

Почему человек умер после пересадки свиного сердца

Катя Кобышева
Жито Алексей Владимировичэксперт

Над технологией пересадки свиного сердца человеку ученые работали несколько лет. Первым человеком, которому пересадили сердце генетически модифицированной свиньи стал 57-летний американец Дэвид Беннет-старший.

Почему человек умер после пересадки свиного сердца
Фото: PxHerePxHere

Чтобы вырастить орган, эмбрион сначала извлекли из утробы свиньи, затем у него были отключены четыре свиных гена, а также добавлены шесть человеческих генов, а потом его вернули обратно. Поросенок родился, рос, развивался и стал донором. Когда сердце было «готово», его пересадили нуждающемуся в новом органе человеку.

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Операция завершилась успешно, сердце прижилось. Но через два месяца после пересадки Дэвид Беннет-старший умер в Медицинском центре Университета Мэриленда. Еще через два месяца специалисты нашли причину смерти. Выяснилось, что смерть наступила в результате заражения цитомегаловирусом свиньи, который попал в организм человека после пересадки.

Перед операцией свинью-донора проверяли на наличие вирусов, но с помощью анализов можно было выявить лишь активные инфекции. Животное оказалось носителем скрытой цитомегаловирусной инфекцией. Как сообщили лечащие врачи, симптомы вируса появились на 20-й день после операции, а спустя 40 дней состояние пациента резко ухудшилось.

Пока ученые не могут с точностью утверждать, что именно вирус стал прямой причиной смерти Дэвида Беннета, но именно из-за вируса началось острое заболевание, с которым не смог справиться ослабленный организм пациента.

О пересадке донорских органов от животных человеку, рисках и перспективах трансплантологии "Рамблеру" рассказал эксперт Алексей Жито, врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог.

Трансплантология является динамично развивающейся отраслью медицины, потому что в наше время существует большое количество заболеваний, которые приводят к патологии почек, печени, и организм человека сильно страдает.

Для того, чтобы нормализовать состояние человека, необходимо восстановить пострадавший орган, например, путем трансплантации. Она представляет собой пересадку органов или комплекса органов от одного человека к другому. Существуют разработанные методики пересадки органов от животного к человеку. Также в связи с нехваткой донорских органов, врачи и ученые пытаются генетически модифицировать органы животных.

После пересадки свиного сердца пациент умер от цитомегаловирусной инфекции. Существует большое количество вирусов, которые реактивируются у пациента после пересадки любого органа. Потому что пациент получает большое количество препаратов против отторжения, они вызывают сильное снижение иммунного ответа. И в результате вирусы, которые для той же свиньи были совершенно безобидны, для человека с пониженным иммунитетом могут быть смертельны.

Чтобы обнаружить скрытые инфекции, необходимо проводить большое количество дорогостоящих обследований. Иногда, когда пациенту резко становится хуже, провести их просто невозможно. И, например, ПЦР-исследования могут давать ложные результаты. Способ конкретного обнаружения — проведение гистологии ткани с ПЦР, но это может быть достаточно проблематично.

Пересадка органов от животных имеет туманные перспективы, потому что сейчас появляются возможности для выращивания новых органов на основании стволовых клеток. Эти исследования сейчас находятся только на стадии разработки, но мы понимаем, что рано или поздно они будут применяться.
Жито Алексей Владимирович
Жито Алексей ВладимировичВрач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.
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