Почему человек умер после пересадки свиного сердца

Над технологией пересадки свиного сердца человеку ученые работали несколько лет. Первым человеком, которому пересадили сердце генетически модифицированной свиньи стал 57-летний американец Дэвид Беннет-старший.
Чтобы вырастить орган, эмбрион сначала извлекли из утробы свиньи, затем у него были отключены четыре свиных гена, а также добавлены шесть человеческих генов, а потом его вернули обратно. Поросенок родился, рос, развивался и стал донором. Когда сердце было «готово», его пересадили нуждающемуся в новом органе человеку.
Операция завершилась успешно, сердце прижилось. Но через два месяца после пересадки Дэвид Беннет-старший умер в Медицинском центре Университета Мэриленда. Еще через два месяца специалисты нашли причину смерти. Выяснилось, что смерть наступила в результате заражения цитомегаловирусом свиньи, который попал в организм человека после пересадки.
Перед операцией свинью-донора проверяли на наличие вирусов, но с помощью анализов можно было выявить лишь активные инфекции. Животное оказалось носителем скрытой цитомегаловирусной инфекцией. Как сообщили лечащие врачи, симптомы вируса появились на 20-й день после операции, а спустя 40 дней состояние пациента резко ухудшилось.
Пока ученые не могут с точностью утверждать, что именно вирус стал прямой причиной смерти Дэвида Беннета, но именно из-за вируса началось острое заболевание, с которым не смог справиться ослабленный организм пациента.
О пересадке донорских органов от животных человеку, рисках и перспективах трансплантологии "Рамблеру" рассказал эксперт Алексей Жито, врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог.