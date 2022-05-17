Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+24° в 
USD 63.54EUR 66.36
Войти в почту
5 часов назад

Новосибирские ученые научились выключать "генетические ножницы"

Российская Газета

За открытие системы CRISPR/Cas9 в 2020 году была присуждена Нобелевская премия. Механизм, позволяющий бактериям бороться с вирусами (бактериофагами), оказался весьма удобным для того, чтобы частично изменять, редактировать геномы других живых существ, в том числе человека.

Ученые научились выключать "генетические ножницы"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Но для того, чтобы применять "генетические ножницы" для лечения наследственных заболеваний - исправлять ошибки в геноме (мутации), нужно уметь их вовремя включать и выключать. Вторую часть этой задачи смогли решить новосибирские ученые.

- Возможность включать или выключать биологические системы в определенном месте и в определенное время позволяет решать интересные научные задачи. В настоящий момент в области геномного редактирования создано несколько вариантов систем, которые можно включать с помощью облучения светом. Наша работа отличается тем, что мы можем систему CRISPR/Cas9 выключать. В дальнейшем мы планируем работать над системой, которую можно будет не просто "включить" или "выключить", а переключать ее активность в зависимости от длины волны излучения,

- отмечает автор патента, старший научный сотрудник лаборатории рибонуклеиновых кислот ИХБФМ СО РАН Дарья Новопашина.

Секрет успеха в том, что сибиряки синтезировали олигорибонуклеотид, содержащий фоторасщепляемую часть. Изобретение дает возможность остановить редактирование генома в определенный момент времени в нужном месте с помощью облучения мягким ультрафиолетом, запускающим химическую реакцию расщепления реагента. Особую актуальность разработка может иметь в тех случаях, когда перед учеными встает задача редактировать не все молекулы ДНК в организме, а только какую-то их часть.

По мнению ученых, изобретение позволит создавать средства для терапии ряда наследственных заболеваний. Например, синдрома Шарко-Мари-Тута, когда у человека поражаются периферические нервные волокна. Больные страдают от слабости и атрофии мышц конечностей, деформации стоп и кистей, у них наблюдается потеря чувствительности.

Наука,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители