Ученые научились выключать "генетические ножницы"

- Возможность включать или выключать биологические системы в определенном месте и в определенное время позволяет решать интересные научные задачи. В настоящий момент в области геномного редактирования создано несколько вариантов систем, которые можно включать с помощью облучения светом. Наша работа отличается тем, что мы можем систему CRISPR/Cas9 выключать. В дальнейшем мы планируем работать над системой, которую можно будет не просто "включить" или "выключить", а переключать ее активность в зависимости от длины волны излучения,