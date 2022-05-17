Вылечена антибиотикорезистентная инфекция с помощью бактериофагов

Врачи Национальной еврейской больницы в Денвере впервые смогли вылечить антибиотикорезистентную инфекцию легких у 26-летнего мужчины с муковисцидозом с помощью применения бактериофагов. Работа описана в статье, опубликованной в журнале Cell.

Пациент страдал от стойкой инфекции и безуспешного лечения Mycobacterium abscessus в течение шести лет. В 2020 году его функция легких упала ниже 30 процентов. Медики предполагали, что он умрет через несколько лет без пересадки легких, а в проведении операции ему отказали из-за заболевания, которое может распространиться и на другие ткани.

После предложения экспериментального лечения бактериофагами мужчину перевели в больницу Святого Иосифа в Денвере, где он провел суммарно около 200 дней за год, прежде чем смог получить фаготерапию. Там исследователи смогли выявить и генетически модифицировать два фага, которые максимально эффективно уничтожали инфекцию. Впервые их ввели больному в 2020 году, а затем еще 500 дней он регулярно получал по две дозы бактериофагов.