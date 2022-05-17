Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+13° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
5 часов назад

Вылечена антибиотикорезистентная инфекция с помощью бактериофагов

Lenta.ruиещё 1

Врачи Национальной еврейской больницы в Денвере впервые смогли вылечить антибиотикорезистентную инфекцию легких у 26-летнего мужчины с муковисцидозом с помощью применения бактериофагов. Работа описана в статье, опубликованной в журнале Cell.

Вылечена антибиотикорезистентная инфекция с помощью бактериофагов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пациент страдал от стойкой инфекции и безуспешного лечения Mycobacterium abscessus в течение шести лет. В 2020 году его функция легких упала ниже 30 процентов. Медики предполагали, что он умрет через несколько лет без пересадки легких, а в проведении операции ему отказали из-за заболевания, которое может распространиться и на другие ткани.

После предложения экспериментального лечения бактериофагами мужчину перевели в больницу Святого Иосифа в Денвере, где он провел суммарно около 200 дней за год, прежде чем смог получить фаготерапию. Там исследователи смогли выявить и генетически модифицировать два фага, которые максимально эффективно уничтожали инфекцию. Впервые их ввели больному в 2020 году, а затем еще 500 дней он регулярно получал по две дозы бактериофагов.

Уже через два месяца появились первые маркеры успешно проходящей терапии. Спустя год инфекция был практически полностью вылечена, мужчину включили в очередь на трансплантацию легких. Сейчас пациент прекратил фаготерапию, ему провели пересадку органа, после чего медики не смогли выявить никаких патологий.

Наука,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители