Как опухоли скрываются от иммунной системы

Американские ученые из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона обнаружили, что солидные опухоли могут обманывать иммунную систему, скрываясь от нее с помощью одного типа регуляторных Т-клеток. Это может объяснить, почему иммунотерапия часто работает для устранения рака крови, но не дает результатов для лечения солидных опухолей. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Фото: InScience InScience

Т-клетки — это лимфоциты, которые выполняют различные функции в иммунной системе. Одна из важнейших из них — воспалительный ответ, во время которого Т-киллеры уничтожают патогены. Также выделяют Т-регуляторные клетки, которые, напротив, подавляют воспаление, защищая здоровые ткани организма. Если Т-регуляторных клеток недостаточно, развиваются аутоиммунные заболевания: волчанка, ревматоидный артрит.

Видео дня

Изначально исследователи изучали, чем отличаются обычные воспаленные ткани от опухолей. С помощью РНК-секвенирования одиночных клеток и различных вычислительных методов ученые сравнивали иммунные клетки, полученные из раковых опухолей в голове и шее человека, и клетки, находившиеся в воспаленных тканях десен. В целом набор клеток был одинаковым. Но в микросреде опухоли — области в и вокруг опухоли, в которой содержатся сгустки эритроцитов и кластеры соединительной ткани — также был определенный тип Т-регуляторных клеток. Они подавляли воспаление, защищая опухоли от Т-клеток.

От обычных Т-регуляторных клеток этот тип отличается наличием двух особых рецепторов на поверхности клеток — IL-1R1 и ICOS. Ученые проверили базу данных генов, экспрессируемых в 21 виде раковых опухолей, на предмет наличия этих маркеров. Они были в 19 из видов рака, и отсутствовали только в раках крови. Остальные виды рака были солидными: это опухоли молочной железы, простаты, почек, кишечника и т. д. Это может объяснить, почему существующие методы иммунотерапии были успешны в случае раков крови, но не показывали таких результатов при лечении солидных опухолей.

Для лечения солидных опухолей необходимо средство, которое сможет инактивировать только этот тип Т-регуляторных клеток, не затрагивая другие. Ученые размышляют о возможности разработки «биспецифичного» антитела. Одно плечо антитела в таком случае сможет связываться с рецептором ICOS, а другое — с IL-1R1. Так антитела смогут инактивировать либо «помечать» на ликвидацию этот тип Т-регуляторных клеток.