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1 час назад

Создан чип, который заряжается от сахара в крови человека

Ferra.ru

Глюкоза — это сахар, который мы усваиваем из продуктов, и топливо, питающее каждую клетку нашего тела. Может ли глюкоза питать медицинские имплантаты? Это проверили исследователи из Массачусетского технологического института и Мюнхенского технического университета.

Создан чип, который заряжается от сахара в крови человека
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Они разработали новый вид глюкозного топливного элемента, который преобразует сахар в электричество. Толщина чипа составляет всего 400 нанометров, или примерно 1/100 диаметра человеческого волоса. Сахарный источник энергии вырабатывает около 43 микроватт на квадратный сантиметр. Это высочайший показатель на сегодняшний день.

Помимо этого, новое устройство эластично, способно выдерживать температуру до 600 градусов по Цельсию. Если добавить чип в медицинский имплантат, топливный элемент может оставаться стабильным в процессе высокотемпературной стерилизации, который требуется для всех имплантируемых устройств.

«Глюкоза находится повсюду в организме, и идея состоит в том, чтобы собрать эту легкодоступную энергию и использовать её для питания имплантируемых устройств»,

— пояснили учёные.

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