В человеческих тканях выявили новый тип иммунных клеток

Международная исследовательская группа впервые доказала существование у человека «таинственных» иммунных клеток. Они сделали открытие в ходе масштабного проекта по составлению карты всех клеток человеческого тела, сообщает Science.

Фото: МТРК «МИР» / Сергей Минеев МТРК «МИР» / Сергей Минеев

Клетки под названием B-1 впервые обнаружили в 1980-х годах у мышей. Они закладывались еще на стадии эмбрионального развития и при активации вырабатывали различные антитела. Некоторые из этих антител помогали выводить из организма мертвые клетки, другие выступали как «первая линия защиты» от вирусов и бактерий.

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В 2011 году ученые объявили, что нашли аналогичные клетки у людей. Но тогда эксперты сочли их доказательства недостаточными.

Новое исследование, проведенное командой Human Cell Atlas (HCA), представило «убедительные данные» о том, что клетки B-1 появляются на ранних стадиях развития человека, в течение первых двух триместров беременности. Возможно, они играют важную роль в развитии организма, в частности, в формировании иммунной системы.

Ученые проанализировали в общей сложности более миллиона клеток из тридцати различных тканей. Они сосредоточили особое внимание на иммунных клетках, изучив образцы из девяти тканей, в том числе вилочковой железы и эмбрионального желточного мешка.

Исследователи сделали снимки этих тканей с высоким разрешением в масштабе 50 микрон (тоньше человеческого волоса) и проанализировали все транскрипты РНК. Транскрипты отражают белки, вырабатываемые каждой клеткой. Опираясь на эти данные, ученые смогли сделать выводы об идентичности и функциях клеток.

После детального анализа ученые выявили клетки, соответствующие характеристикам В-1. Они наиболее распространены на ранних стадиях развития эмбриона (от 4 до 17 недель).

По мнению ученых, клетки помогают формировать новые ткани по мере их развития. У человеческих эмбрионов происходит постоянная перестройка тканей – например, еще до рождения появляются и исчезают перепонки. Возможно, В-1 каким-то образом влияют на этот процесс.