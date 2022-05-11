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1 час назад

Генетики нашли связь между химиотерапией у мужчин и мутациями у их детей

Газета.Ru

Причиной некоторых тяжелых наследственных заболеваний у детей может быть прием их отцами в прошлом препаратов химиотерапии. К такому выводу пришли ученые из Института Сэнгера в Британии, опубликовавшие статью в журнале Nature.

Обнаружена связь между химиотерапией у мужчин и мутациями у их детей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В работе они проанализировали генетическую информацию о более, чем 20 тыс. семей и выявили 12 детей, у которых частота мутаций оказалась повышена в 7-12 раз. Такие гипермутации могут приводить к возникновению тяжелых наследственных мутаций. Анализ показал, что отцы части этих детей еще до их рождения проходили химиотерапию, которая могла привести к образованию мутаций в клетках сперматозоидов.

"Оценка воздействия этих зародышевых мутаций в сперме поможет нам понять, почему у некоторых людей появляются дети с высоким числом случайных мутаций",

— пояcнили авторы работы. По их словам, если предположения подтвердятся, это может стать причиной советовать мужчинам перед химиотерапией замораживать образцы спермы.

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