Обнаружена связь между химиотерапией у мужчин и мутациями у их детей

Причиной некоторых тяжелых наследственных заболеваний у детей может быть прием их отцами в прошлом препаратов химиотерапии. К такому выводу пришли ученые из Института Сэнгера в Британии, опубликовавшие статью в журнале Nature.

В работе они проанализировали генетическую информацию о более, чем 20 тыс. семей и выявили 12 детей, у которых частота мутаций оказалась повышена в 7-12 раз. Такие гипермутации могут приводить к возникновению тяжелых наследственных мутаций. Анализ показал, что отцы части этих детей еще до их рождения проходили химиотерапию, которая могла привести к образованию мутаций в клетках сперматозоидов.