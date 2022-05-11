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47 минут назад

Очередной эксперимент подтвердил теорию долголетия

Русская Планета

Исследователи из НИИ физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского МГУ и сотрудники Воронежского госуниверситета вновь проверили гипотезу долголетия.

Новый эксперимент подтвердил теорию долголетия
Фото: Русская ПланетаРусская Планета

Для эксперимента применяли две группы старых крыс: первой урезали питание, второй питание оставили без изменений. Спустя два месяца ученые проверили количество «поломок» в митохондриях.

Результат показал, что благодаря небольшому ограничению в питании негативные процессы старения замедляются. Происходит очищение клеток от накопленных поврежденных компонентов, что улучшает состояние организма.

Однако нужно ли выводы напрямую переносить на человека пока не доказано, но врачи рекомендуют не переедать, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование.

Наука,МГУ,
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