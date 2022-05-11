Новый эксперимент подтвердил теорию долголетия

Исследователи из НИИ физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского МГУ и сотрудники Воронежского госуниверситета вновь проверили гипотезу долголетия.

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Для эксперимента применяли две группы старых крыс: первой урезали питание, второй питание оставили без изменений. Спустя два месяца ученые проверили количество «поломок» в митохондриях.

Результат показал, что благодаря небольшому ограничению в питании негативные процессы старения замедляются. Происходит очищение клеток от накопленных поврежденных компонентов, что улучшает состояние организма.