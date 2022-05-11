Открыт новый регулятор метастазирования рака простаты

Согласно исследованию Northwestern Medicine, опубликованному в журнале Nature Genetics, транскрипционный фактор, обычно связанный с активностью андрогенового рецептора при раке простаты, играет новую роль в контроле биосинтеза липидов.

По словам Джиндана Ю, доктора медицины, доктора философии, профессора медицины в отделении гематологии и онкологии и старшего автора исследования, транскрипционный фактор, называемый HOXB13, снижается на поздних стадиях рака простаты, высвобождая биосинтез липидов и подпитывая метастазирование рака.

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"HOXB13 в основном изучался как активатор генов, но наше исследование показывает его основную функцию в транскрипционной репрессии биосинтеза липидов",

- сказал Ю, который также является профессором биохимии и молекулярной генетики и сотрудником Комплексного онкологического центра имени Роберта Х. Лури Северо-Западного университета.

HOXB13 - это специфический для простаты белок, который высоко экспрессируется в предстательной железе во время развития. Он усиливает функцию андрогенового рецептора (AR), что, в свою очередь, способствует росту клеток простаты. При раке простаты гормоны андрогена стимулируют неконтролируемый рост клеток, и терапия ингибиторами AR является основным методом лечения. Однако большинство метастатических раков простаты в конечном итоге развивают устойчивость к терапии AR, при этом опухоли в конечном итоге снижают свою зависимость от андрогена, становясь более похожими на стволовые клетки. Предыдущие исследования показали, что хотя HOXB13 имеет значительное взаимодействие с AR, их экспрессия не совпадает, при этом HOXB13 снижается, а AR повышается по мере прогрессирования рака.

В текущем исследовании ученые изучили функции HOXB13, не связанные с AR, и обнаружили, что транскрипционный фактор имеет совершенно отдельную функцию подавления биосинтеза липидов, что является частью нормальной защиты организма от рака. Однако, когда клетки рака простаты теряют свою родословную и становятся устойчивыми к лечению, они также теряют экспрессию специфического для простаты HOXB13, что приводит к заметному увеличению биосинтеза липидов, который может подпитывать раковые метастазы.

"Эти клетки забывают, кто они такие, что делает их устойчивыми к AR-ингибиторам и может способствовать распространению рака",

- сказал Юй.

Более 30% пациентов с устойчивым к лечению раком простаты являются HOXB13-отрицательными и, следовательно, имеют повышенный биосинтез липидов в своих раковых клетках, поэтому воздействие на этот путь может оказаться полезным для продления выживания пациентов с раком простаты на поздних стадиях.

В этом может помочь препарат TVB-2640, который уже проходит клинические испытания для лечения рака молочной железы и мелкоклеточного рака легких: Препарат ингибирует фермент, критически важный для пути биосинтеза липидов, восстанавливая часть нормального торможения, которое действует как естественная защита против пролиферации клеток и рака.

"Теперь нам остается только определить оптимальную популяцию, в которой можно использовать этот препарат",

- сказал Юй.

Исследование также помогло объяснить курьезный случай G84E, семейной мутации в HOXB13, которая повышает риск раннего начала рака простаты, но тяжесть рака не отличается у пациентов с мутацией G84E и без нее. Патогенез заболевания ранее был неизвестен, но текущее исследование показало, что мутация нарушает ингибирование биосинтеза липидов, повышая уровень простат-специфического антигена (ПСА) - биомаркера, который иногда используется для скрининга рака простаты.

По словам Ю и соавтора Уильяма Каталоны, профессора урологии и пионера в использовании ПСА в качестве скринингового инструмента для выявления рака простаты, наблюдаемый повышенный риск раннего рака простаты, связанный с G84E, может быть эпидемиологической хитростью, а не истинной патогенной мутацией на момент постановки диагноза.

"У этих пациентов есть семейный анамнез, поэтому они проходят скрининг на рак простаты часто и в более молодом возрасте",

- сказал Юй.