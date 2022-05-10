Локдаун сделал людей более творческими

Французские ученые пришли к выводу, что в целом люди стали уделять больше времени творческой деятельности во время локдауна первой волны пандемии COVID-19. При этом более креативными оказались люди, которые были меньше подвержены влиянию стресса и тревоги.

Пандемия COVID-19 и последовавший за ней локдаун потребовали от населения всего мира изменить свои привычки и адаптироваться к новому образу жизни. Ученые из Парижского института мозга (Франция) оценили, как изменялась креативность в этот период времени и какие факторы на нее влияли. Исследователи пришли к выводу, что в целом карантин сделал людей более творческими, однако только в том случае, когда они не были подвержены сильному стрессу. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

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Креативность — одна из когнитивных функций мозга, которая позволяет нам находить оригинальные решения в новых ситуациях. Для оценки влияния карантинных мер на креативность ученые провели онлайн-опрос в марте-апреле 2020 года. Анкета состояла из двух частей. Первая часть была посвящена тому, как люди видели ситуацию, в которой они оказались. Она включала в себя, в частности, вопросы «Вы находитесь в одиночестве?», «Стало ли у вас больше свободного времени?». В целом по ответам на вопросы первой части этой анкеты оценивалось психологическое состояние, настроение, уровень стресса и мотивации. Вторая часть состояла из вопросов, касающихся творческой деятельности во время локдауна: ее области (например, кулинария, рисование, шитье, садоводство, декорирование, музыка), частоте, успехе, ценности, а также причинам, которые мотивировали или препятствовали проявлению креативности.

Проанализировав более 400 ответов, ученые пришли к выводу, что изоляция стала привела к психологическому стрессу у большинства участников опроса, однако сделала их более креативными. При этом чем лучше люди себя чувствовали, тем более творческими себя считали. Наличие сложностей не было связано с проявлением креативности. Многие люди сталкивались с трудностями в своей повседневной деятельности, и были вынуждали проявлять творческий подход, чтобы преодолеть их. Другие, напротив, не могли оставаться креативными под гнетом множества проблем.

Наиболее часто люди на карантине занимались кулинарией, танцами и садоводством. Около 40% участников, которые в течение пяти лет до пандемии занимались творческой деятельностью, значительно увеличили время, которое ей уделяли. Общий рост креативности во время локдауна может быть связан с появлением свободного времени, повышением мотивации, необходимостью решать проблемы и адаптироваться к новой ситуации. Снижение креативности, наблюдаемое у некоторых субъектов, было связано в основном с сильными негативными эмоциями, влиянием стресса, тревогой, нехваткой материальных ресурсов или возможностей.