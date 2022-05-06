Найдены маркеры крови, связанные с риском суицида

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне, США, выявили маркеры крови, которые указывают на риск суицида у людей с депрессивным расстройством. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на Transitional Psychiatry.

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Специалисты изучили образцы крови и мозга людей, совершивших самоубийство, и сравнили их с образцами людей, скончавшихся по другим причинам.

У самоубийц были обнаружены изменения в экспрессии генов, связанных с реакциями на стресс, циркадным ритмом, регуляцией иммунитета и теломер — концевых участков хромосом, которые обладают защитной функцией.