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1 час назад

Найдены маркеры крови, связанные с риском суицида

Medical Noteиещё 1

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне, США, выявили маркеры крови, которые указывают на риск суицида у людей с депрессивным расстройством. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на Transitional Psychiatry.

Найдены маркеры крови, связанные с риском суицида
Фото: Medical NoteMedical Note

Специалисты изучили образцы крови и мозга людей, совершивших самоубийство, и сравнили их с образцами людей, скончавшихся по другим причинам.

У самоубийц были обнаружены изменения в экспрессии генов, связанных с реакциями на стресс, циркадным ритмом, регуляцией иммунитета и теломер — концевых участков хромосом, которые обладают защитной функцией.

По словам ученых, находка позволит приблизиться к разработке анализов крови для выявления пациентом с непосредственным риском суицида.

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