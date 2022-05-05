Ученые нашли ген, активация которого замедляет старение

По словам ученых, опыты на мышах с синдромом преждевременного старения показали, что повышение активности гена FOXM1 частично защитило их от ускоренного старения. Кроме того, таким же образом была увеличена продолжительность жизни у здоровых грызунов. В среднем трансгенные грызуны прожили примерно на 20-25 недель дольше нормы, и при этом они намного реже страдали от старческих болезней и рака, чем мыши из контрольной группы.