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3 часа назад

Ученые нашли ген, активация которого замедляет старение

Мир24

Старение организма человек можно замедлить при помощи генной терапии. К такому выводу пришли ученые из США, пишет Nature Aging.

По словам ученых, опыты на мышах с синдромом преждевременного старения показали, что повышение активности гена FOXM1 частично защитило их от ускоренного старения. Кроме того, таким же образом была увеличена продолжительность жизни у здоровых грызунов. В среднем трансгенные грызуны прожили примерно на 20-25 недель дольше нормы, и при этом они намного реже страдали от старческих болезней и рака, чем мыши из контрольной группы.

По мнению исследователей, результаты опытов говорят о том, что управление геном FOXM1 можно использовать для замедления старения человека. Так, было установлено, что принудительная активация FOXM1 в клетках кожи пациентов с ускоренным старением существенно улучшила их состояние и замедлила старение.

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