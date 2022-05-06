Какая диета поддержит здоровье вашего сердца

Согласно новому исследованию, результаты которого были представлены на Европейском конгрессе по ожирению в Нидерландах, белок, цинк и ниацин помогают улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы. Поэтому продукты, богатые подобными веществами, обязательно должны входить в ежедневный рацион.

Группа учёных из Центра метаболического синдрома Сагол, Института эндокринологии, обмена веществ и гипертонии, Медицинского центра Тель-Авив-Сураски и Медицинского факультета Саклера в Тель-Авиве выяснила, какие питательные вещества улучшают состояние сердца. В их исследовании участвовали 72 человека с метаболическим синдромом и ожирением (среди них 55,5 процента составляли мужчины, а средний возраст добровольцев был равен 53 годам). Они должны были в течение года принимать участие в программе по снижению веса.

При этом у добровольцев измерялись три показателя гибкости кровеносных сосудов. Это скорость пульсовой волны (PWV), толщина интимы-медиа общей сонной артерии (IMT), дилатация, опосредованная потоком (FMD). Оказалось, что спустя год индекс массы тела испытуемых снизился на 9,4 процента, а все перечисленные выше показателя улучшились: FMD - в среднем на 47 процентов, PWV - на 13 процентов, IMT - на 1 процент.

Важную роль в таком улучшении PWV сыграло то, что люди весь год ели больше цинка, меньше продуктов, содержащих насыщенные жиры, и в целом потребляли меньше килокалорий. Показатели IMT стали ниже за счёт увеличения потребления белка, сокращения общего количества килокалорий и продуктов, в состав которых входят насыщенные жиры. Значение FMD улучшилось благодаря увеличению потребления витамина В3, или ниацина.