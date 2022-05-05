В России создали колбасу, снижающую сахар в крови

В России придумали колбасу, которая снижает уровень сахара в крови. Новый продукт готовится к запуску в производство уже этой осенью. Об этом сообщил РИА Новости доцент кафедры технологии хранения и переработки продуктов животноводства Технологического института РГАУ-МСХА им К.А. Тимирязева Андрей Гурин.

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Эксперт рассказал, что над созданием необычной колбасы работали РГАУ-МСХА им К.А. Тимирязева и Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений.

"На их базе были разработаны рецептура и технология функционального продукта. Экспериментально доказана эффективность вареной колбасы с добавлением лекарственного растительного препарата гипогликемического действия "Арфазетина" для профилактики и лечения сахарного диабета 2 типа. Введение в рецептуру настоя створок фасоли также достоверно показала снижение уровня глюкозы в крови", — пояснил Гурин.

По его словам, производство колбасы может запустится уже к осени, если в проекте примут участие представители мясоперерабатывающей отрасли. Планируется начать работу с небольших партий, по 200 килограмм продукции в день, а после постепенно увеличивать объемы производства.

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