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2 часа назад

Как изменяется ваш характер из-за недосыпа

Ferra.ru

В новой научной работе, опубликованной в издании Nature and Science of Sleep, эксперты из Упсальского университета (Швеция) описали, как у молодых людей из-за недостатка сна меняется восприятие окружающих.

Как изменяется ваш характер из-за недосыпа
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Согласно данным исследования, проведённого Упсальским университетом, молодёжь при отказе от сна начинает воспринимать лица окружающих по-другому. Так, недовольные лица участники считали менее заслуживающими доверия, а также менее здоровыми. Лица же с нейтральным и испуганным выражениями лица казались им не такими привлекательными, как раньше.

В ходе исследования при помощи использования технологии отслеживания взгляда специалисты провели эксперимент. В нём участвовали 45 мужчин и женщин. Добровольцы провели сутки без сна и сутки - с 8-часовым сном.

Оказалось, что после отказа от сна испытуемые меньше времени концентрировались на лицах людей. Это значит, что у них была выше вероятность неправильно расшифровать эмоции человека или потратить на это слишком много времени.

Кроме того, результаты эксперимента показали, что из-за недосыпа человек чаще испытывает при взаимодействии с окружающими негативные эмоции. Это может сказаться на его желании общаться с другими.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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