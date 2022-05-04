Ученые выяснили, что ограничения в питании продлевают жизнь

Ограничение питания может продлить жизнь, уверяют ученые. Правда, этот эффект был доказан на многочисленных экспериментах с крысами. Почему это происходит? Каков механизм эффекта? Версий много. Одна из самых популярных связана с нарушение работы митохондрий, которых называют электростанциями клеток.

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Коллектив биологов из НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ и Воронежского госуниверситета решил проверить эту гипотезу. В эксперименте одну группу старых крыс ограничили в питании, другу кормили без ограничений. Через два месяца ученые измерили в их органах количество "поломок" в митохондриях. Даже столь непродолжительная диета серьезно замедлила негативные процессы старения как в мозге, так и в некоторых других органах. А в группе, которая могла объедаться, подобных эффектов не наблюдалось.