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1 час назад

Ученые проверили, как ограничения в питании продлевают жизнь

Российская Газетаиещё 2

Ограничение питания может продлить жизнь, уверяют ученые. Правда, этот эффект был доказан на многочисленных экспериментах с крысами. Почему это происходит? Каков механизм эффекта? Версий много. Одна из самых популярных связана с нарушение работы митохондрий, которых называют электростанциями клеток.

Ученые выяснили, что ограничения в питании продлевают жизнь
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Коллектив биологов из НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ и Воронежского госуниверситета решил проверить эту гипотезу. В эксперименте одну группу старых крыс ограничили в питании, другу кормили без ограничений. Через два месяца ученые измерили в их органах количество "поломок" в митохондриях. Даже столь непродолжительная диета серьезно замедлила негативные процессы старения как в мозге, так и в некоторых других органах. А в группе, которая могла объедаться, подобных эффектов не наблюдалось.

Эта работа российских ученых доказывает, что даже небольшое ограничение в питании положительно сказывается на работе внутренних органов. Оно запускает в организме механизмы очищения клеток от накопившихся поврежденных компонентов и помогает улучшить состояние нашего организма. Результаты работы, поддержанной грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в FEBS Journal.

Наука,МГУ,
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