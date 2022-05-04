Ученые обнаружили новые свойства вакцины против туберкулеза

Вакцина против туберкулёза БЦЖ является одной из старейших и наиболее широко используемых вакцин в мире. В новом исследовании учёные установили, что она защищает новорождённых и маленьких детей от множества бактериальных и вирусных инфекций, не связанных с туберкулёзом.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Есть даже некоторые доказательства того, что она может уменьшить тяжесть COVID-19, сообщает МedicalХpress. Чтобы понять механизм действия вакцины БЦЖ, исследователи Бостонской детской больницы с международной командой, изучающей раннюю иммунизацию, собрали и всесторонне проанализировали образцы крови новорождённых, иммунизированных БЦЖ.

Видео дня

Их исследование, опубликованное 3 мая в Cell Reports, показало, что вакцина БЦЖ индуцирует специфические изменения в метаболитах и липидах, которые коррелируют с врождёнными реакциями иммунной системы. Полученные результаты дают ключ к тому, чтобы сделать другие вакцины более эффективными.

Учёные начали исследование с образцов крови новорождённых с низкой массой тела при рождении, которые были включены в рандомизированное клиническое исследование для получения БЦЖ либо при рождении, либо после задержки в шесть недель. В обеих группах были взяты небольшие образцы крови через четыре недели (после того, как БЦЖ был дан первой группе, и до того, как он был дан второй группе).

Затем команда всесторонне изучила влияние иммунизации БЦЖ на плазму крови новорождённых. Они обнаружили, что вакцины БЦЖ, вводимые при рождении, изменяют метаболиты и липидные профили в плазме крови новорождённых по схеме, отличной от таковой в группе с отсроченной иммунизацией. Изменения коррелировали с изменениями в продукции цитокинов, ключевой особенностью врождённого иммунитета.

«Теперь у нас есть некоторые липидные и метаболические биомаркеры вакцинной защиты, которые мы можем тестировать и манипулировать на мышиных моделях»,

— отмечают авторы.

Они изучили три различных препарата БЦЖ и показали, что они сходны по воздействию.