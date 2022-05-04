Обнаружена связь между кишечными бактериями и риском инсульта

Состав микробиоты кишечника связан с риском инсульта и вероятностью восстановления после него, обнаружили неврологи из Исследовательского института больницы Сан-Пау в Испании.

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О результатах исследования они рассказали на конференции Европейской организации по борьбе с инсультом, которая прошла в Лионе, Франция.

Ученые собрали образцы фекалий у 89 человек, недавно перенесших ишемический инсульт, и сравнили с образцами здоровой контрольной группы.

Оказалось, с риском ишемического инсульта связаны несколько видов бактерий, включая Fusobacterium и Lactobacillus. Negativibacillus и Lentisphaeria были связаны с более тяжелым инсультом в острой фазе (в 6 и 24 часа соответственно), а Acidaminococcus - с пониженной способностью организма к восстановлению.

"Результаты дают перспективу того, что в будущем мы сможем предотвратить инсульт или улучшить восстановление после него, исследуя микробиоту кишечника. Применительно к другим патологиям проводятся клинические испытания, в ходе которых исследователи заменяют кишечную флору, изменяя рацион питания или пересаживая фекалии от здоровых людей, и это должно стать предметом дальнейшего изучения применительно к инсульту",

- отметили авторы работы.