Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+14° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
3 часа назад

Обнаружена связь между кишечными бактериями и риском инсульта

Газета.Ruиещё 2

Состав микробиоты кишечника связан с риском инсульта и вероятностью восстановления после него, обнаружили неврологи из Исследовательского института больницы Сан-Пау в Испании.

Обнаружена связь между кишечными бактериями и риском инсульта
Фото: Газета.RuГазета.Ru

О результатах исследования они рассказали на конференции Европейской организации по борьбе с инсультом, которая прошла в Лионе, Франция.

Ученые собрали образцы фекалий у 89 человек, недавно перенесших ишемический инсульт, и сравнили с образцами здоровой контрольной группы.

Оказалось, с риском ишемического инсульта связаны несколько видов бактерий, включая Fusobacterium и Lactobacillus. Negativibacillus и Lentisphaeria были связаны с более тяжелым инсультом в острой фазе (в 6 и 24 часа соответственно), а Acidaminococcus - с пониженной способностью организма к восстановлению.

"Результаты дают перспективу того, что в будущем мы сможем предотвратить инсульт или улучшить восстановление после него, исследуя микробиоту кишечника. Применительно к другим патологиям проводятся клинические испытания, в ходе которых исследователи заменяют кишечную флору, изменяя рацион питания или пересаживая фекалии от здоровых людей, и это должно стать предметом дальнейшего изучения применительно к инсульту",

- отметили авторы работы.

Более ранние исследования показали, что связь между определенными штаммами кишечных бактерий и риском инсульта существует у животных, пояснили ученые. Однако на людях до сих пор достаточно качественных исследований не проводилось.

Наука,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители