Компьютер создал рецепты более 300 лекарств из отходов

Исследователи разработали сервис на основе нейросети Allchemy. Он способен создавать маршруты для синтеза новых лекарств из химических отходов.
Разработчики уверяют, что в течение нескольких минут Allchemy генерирует тысячи синтезируемых кандидатов в вещества, которые могут стать лекарствами, по заданным параметрам. Сообщается также, что система позволяет повторно использовать более 200 видов химических отходов и произвести около 300 видов лекарств.
В целом, Allchemy способна анализировать состав сложных объектов и строить на основе этого возможные синтетические сети. Сначала эта модель применялась для поиска химических признаков наличия жизни на других планетах.
Разработчики также отметили, что система может выбирать те соединения, которые подходят для «зелёного» призводства — она ранжирует результаты по заданным критериям.