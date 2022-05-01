Компьютер создал рецепты более 300 лекарств из отходов

Исследователи разработали сервис на основе нейросети Allchemy. Он способен создавать маршруты для синтеза новых лекарств из химических отходов.

Разработчики уверяют, что в течение нескольких минут Allchemy генерирует тысячи синтезируемых кандидатов в вещества, которые могут стать лекарствами, по заданным параметрам. Сообщается также, что система позволяет повторно использовать более 200 видов химических отходов и произвести около 300 видов лекарств.

В целом, Allchemy способна анализировать состав сложных объектов и строить на основе этого возможные синтетические сети. Сначала эта модель применялась для поиска химических признаков наличия жизни на других планетах.