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1 час назад

Компьютер создал рецепты более 300 лекарств из отходов

Ferra.ru

Исследователи разработали сервис на основе нейросети Allchemy. Он способен создавать маршруты для синтеза новых лекарств из химических отходов.

Компьютер создал рецепты более 300 лекарств из отходов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Разработчики уверяют, что в течение нескольких минут Allchemy генерирует тысячи синтезируемых кандидатов в вещества, которые могут стать лекарствами, по заданным параметрам. Сообщается также, что система позволяет повторно использовать более 200 видов химических отходов и произвести около 300 видов лекарств.

В целом, Allchemy способна анализировать состав сложных объектов и строить на основе этого возможные синтетические сети. Сначала эта модель применялась для поиска химических признаков наличия жизни на других планетах.

Разработчики также отметили, что система может выбирать те соединения, которые подходят для «зелёного» призводства — она ранжирует результаты по заданным критериям.

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