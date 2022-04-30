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2 часа назад

Микроорганизмы в вашем кишечнике могут стать способом лечения рака

Ferra.ru

В недавней статье исследователи из Женской больницы Бригама и Бригхэма показали связь между микроорганизмами кишечника и терапевтическим ответом на иммунотерапию, химиотерапию, хирургическое лечение рака и многое другое, указывая на способы воздействия на микробиом для улучшения лечения.

Микроорганизмы в вашем кишечнике могут стать способом лечения рака
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Ведущий автор исследования Халид Шах и его коллеги сообщают о новой роли микробиоты кишечника в иммунотерапии. Ингибиторы иммунных контрольных точек и терапия блокады иммунных контрольных точек являются новыми стратегиями лечения рака, но ответ на эти формы лечения значительно различается у разных людей и при разных типах рака.

В ряде исследований были обнаружены различия в видах бактерий, обнаруженных в образцах кала респондентов и нереспондентов, что позволяет предположить, что различный состав микробиома может влиять на клинический ответ. Другие исследования показывают, что диета и пробиотики - живые виды бактерий, которые можно принимать внутрь, - а также антибиотические препараты и бактериофаги могут влиять на состав микробиома кишечника и, в свою очередь, на ответ на иммунотерапию. В частности, авторы выделяют недавние исследования о влиянии кетогенной диеты на пациентов с раком.

“В целом, эти результаты подтверждают возможность влияния на микробиоту кишечника для уменьшения побочных эффектов традиционного лечения рака”, - говорит Шах.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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