Ученые создали искусственную кожу с магнитными волосками

Ученые из Хемницкого технологического университета и Лейбницкого университета Ганновера и Института полимерных исследований Дрездена разработали искусственную кожу со множеством мелких и чувствительных волосков, обеспечивающих точные тактильные ощущения при прикосновении к ним.

Искусственная, или электронная кожа, — тонкая полимерная плёнка с электронными свойствами, которые позволяют ей выполнять некоторые функции естественной человеческой кожи, например, регистрировать прикосновения, давление, температуру и даже боль. Такая искусственная кожа может быть полезна для пациентов, нуждающихся в пересадке после серьезных травм или ожогов, либо для создания более совершенного чувства осязания для протезов конечностей и роботов.

Для создания электронной кожи исследования встроили крошечные магнитные волоски в специализированный эластомерный материал. Подобно натуральным волоскам, искусственные имеют луковичные корни, которые находятся под поверхностью кожи и двигаются, когда к ним прикасаются.

Каждый из этих корней окружен трёхмерным магнитным датчиком, позволяющим отслеживать точное положение корня в режиме реального времени. Это позволяет всей матрице датчиков регистрировать не только прикосновение к волосу, но и направление этого прикосновения по всей электронной коже.

«Наш подход позволяет создать точное пространственное расположение функциональных сенсорных элементов в 3D, которые можно массово производить в параллельном производственном процессе. Такие сенсорные системы крайне сложно создать с помощью общепринятых методов производства микроэлектроники»,