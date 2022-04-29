Исследование на мышах раскрыло молекулярную основу глубокого сна

Здоровый сон – это базовая физиологическая потребность. При его отсутствии многие процессы в организме могут пойти не так. Хронические проблемы со сном связаны с психическими расстройствами, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом 2 типа и ожирением, а также другими заболеваниями. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.
Однако постоянное достижение глубокого, восстанавливающего сна, необходимого для оптимального физиологического здоровья и максимальной когнитивной производительности, может быть затруднено из-за образа жизни, окружающей среды и биологических факторов.
Одним из самых запутанных вопросов в биологии сна является вопрос о том, как глубокий сон регулируется мозгом. Ответ на этот вопрос может помочь найти новые способы смягчения проблем со сном.
Новое исследование, проведенное учеными Гарвардской медицинской школы в Бостонской системе здравоохранения VA, предлагает критические ключи к разгадке этой давней тайны.
Работа, проведенная на мышах выявила область в мозге, которая регулирует колебания дельта-волн – электрические сигналы, передаваемые по нейронам, которые возникают во время самых глубоких фаз релаксации. Они являются отличительной чертой восстановительного сна.
Исследовательская группа сосредоточилась на нейронах в таламусе – области мозга, которая, помимо прочих функций, регулирует сон и бодрствование. Используя генное редактирование CRISPR-Cas9, ученые нарушили ген, который кодирует белок, связывающий тормозной нейромедиатор ГАМК. Этот белок является мишенью препаратов, способствующих улучшению сна. Нарушение этого гена в мышиных моделях увеличило активность дельта-волн и улучшило глубокий сон у животных.
Если эти результаты будут воспроизведены в других моделях животных, они могут заложить основу для разработки методов лечения, которые точно нацелены на этот белок, чтобы вызвать глубокий сон.
“Наши результаты представляют собой важный шаг вперед в определении молекулярной основы регуляции сна и указывают на альтернативную фармакологическую стратегию для содействия естественному, восстановительному сну”, – рассказывает старший исследователь исследования Радхика Башир, доцент психиатрии в HMS и VA Boston.
Новые методы лечения крайне необходимы. Широко используемые лекарства от бессонницы, хотя и являются важным средством лечения постоянной бессонницы, имеют хорошо известные недостатки. Многие из этих препаратов помогают людям быстро заснуть, но при этом они ослабляют восстанавливающую активность дельта-волн. Таким образом, хотя такие препараты способствуют засыпанию, сон, который они вызывают, не обязательно является восстановительным.
“Мы считаем, что наши результаты закладывают основу для разработки нового класса препаратов для сна, которые могут достичь этого важнейшего поддержания глубокого сна путем усиления дельта-волновых колебаний”, – добавил Башир, который возглавлял исследование вместе с коллегой Ричи Брауном, доцентом психиатрии в HMS.