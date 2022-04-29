Исследование на мышах раскрыло молекулярную основу глубокого сна

Здоровый сон – это базовая физиологическая потребность. При его отсутствии многие процессы в организме могут пойти не так. Хронические проблемы со сном связаны с психическими расстройствами, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом 2 типа и ожирением, а также другими заболеваниями. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Однако постоянное достижение глубокого, восстанавливающего сна, необходимого для оптимального физиологического здоровья и максимальной когнитивной производительности, может быть затруднено из-за образа жизни, окружающей среды и биологических факторов.

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Одним из самых запутанных вопросов в биологии сна является вопрос о том, как глубокий сон регулируется мозгом. Ответ на этот вопрос может помочь найти новые способы смягчения проблем со сном.

Новое исследование, проведенное учеными Гарвардской медицинской школы в Бостонской системе здравоохранения VA, предлагает критические ключи к разгадке этой давней тайны.

Работа, проведенная на мышах выявила область в мозге, которая регулирует колебания дельта-волн – электрические сигналы, передаваемые по нейронам, которые возникают во время самых глубоких фаз релаксации. Они являются отличительной чертой восстановительного сна.

Исследовательская группа сосредоточилась на нейронах в таламусе – области мозга, которая, помимо прочих функций, регулирует сон и бодрствование. Используя генное редактирование CRISPR-Cas9, ученые нарушили ген, который кодирует белок, связывающий тормозной нейромедиатор ГАМК. Этот белок является мишенью препаратов, способствующих улучшению сна. Нарушение этого гена в мышиных моделях увеличило активность дельта-волн и улучшило глубокий сон у животных.

Если эти результаты будут воспроизведены в других моделях животных, они могут заложить основу для разработки методов лечения, которые точно нацелены на этот белок, чтобы вызвать глубокий сон.

“Наши результаты представляют собой важный шаг вперед в определении молекулярной основы регуляции сна и указывают на альтернативную фармакологическую стратегию для содействия естественному, восстановительному сну”, – рассказывает старший исследователь исследования Радхика Башир, доцент психиатрии в HMS и VA Boston.

Новые методы лечения крайне необходимы. Широко используемые лекарства от бессонницы, хотя и являются важным средством лечения постоянной бессонницы, имеют хорошо известные недостатки. Многие из этих препаратов помогают людям быстро заснуть, но при этом они ослабляют восстанавливающую активность дельта-волн. Таким образом, хотя такие препараты способствуют засыпанию, сон, который они вызывают, не обязательно является восстановительным.