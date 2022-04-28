Что произойдет с организмом, если качать мышцы

Задумывались ли вы, что для вашего организма значит наращивание мышц? В этом процессе играет важную роль один белок, который изучили специалисты из Хьюстонского университета (США) в ходе нового исследования.

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В тренажерном зале на самом деле клетки ваших мышц, когда вы качаетесь, насыщаются кислородом. В результате мышцы становятся больше, и этот процесс называется гипертрофией. Когда же вы лежите под одеялом, то мышцы могут начать сжиматься, атрофироваться.

Ученые из Хьюстонского университета (США) выяснили, как один из белков — TAK1 — влияет на скелетные мышцы человека и их рост. Оказалось, что при активации этого вещества происходит синтез белка и наращивание миофибрилл (часть мышечной ткани). Всё это было описано в статье издания Nature Communications.

При помощи генетических методов специалисты показали, что TAK1 абсолютно необходим для поддержания нервно-мышечных соединений, которые отвечают за передачу нервных сигналов к скелетным мышцам и сокращение мышц.

Оказалось, что если TAK1 не активируется, то это ведет к расстройству нервно-мышечных соединений и сильному истощению мышц. Также благодаря взаимодействию между белками TAK1 и BMP размер мышц увеличивается. Помимо этого, активация TAK1 позволяет избежать чрезмерной потери мышечной массы из-за повреждения нервов.