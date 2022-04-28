Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+7° в 
USD 72.30EUR 75.31
Войти в почту
1 час назад

Что происходит с организмом, когда вы накачиваете мышцы в зале

Ferra.ru

Задумывались ли вы, что для вашего организма значит наращивание мышц? В этом процессе играет важную роль один белок, который изучили специалисты из Хьюстонского университета (США) в ходе нового исследования.

Что произойдет с организмом, если качать мышцы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В тренажерном зале на самом деле клетки ваших мышц, когда вы качаетесь, насыщаются кислородом. В результате мышцы становятся больше, и этот процесс называется гипертрофией. Когда же вы лежите под одеялом, то мышцы могут начать сжиматься, атрофироваться.

Ученые из Хьюстонского университета (США) выяснили, как один из белков — TAK1 — влияет на скелетные мышцы человека и их рост. Оказалось, что при активации этого вещества происходит синтез белка и наращивание миофибрилл (часть мышечной ткани). Всё это было описано в статье издания Nature Communications.

При помощи генетических методов специалисты показали, что TAK1 абсолютно необходим для поддержания нервно-мышечных соединений, которые отвечают за передачу нервных сигналов к скелетным мышцам и сокращение мышц.

Оказалось, что если TAK1 не активируется, то это ведет к расстройству нервно-мышечных соединений и сильному истощению мышц. Также благодаря взаимодействию между белками TAK1 и BMP размер мышц увеличивается. Помимо этого, активация TAK1 позволяет избежать чрезмерной потери мышечной массы из-за повреждения нервов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители