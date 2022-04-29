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2 часа назад

Обнаружена связь между изменением климата и появлением пандемий

Lenta.ruиещё 4

Американские исследователи из Джорджтаунского университета в Вашингтоне обнаружили взаимосвязь между изменением климата и появлением новых пандемий, которые распространяются от животных к человеку. Выводы работы описаны в журнале Nature.

Обнаружена связь между изменением климата и появлением пандемий
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Для этого ученые впервые провели всестороннюю оценку влияния температурных изменений на планете на глобальное заболевание млекопитающих. При этом эксперты в основном ориентировались на географические сдвиги ареала обитания — то, куда будут мигрировать животные за своей привычной средой обитания. Такие перемещения открывают большие возможности для появления неизвестных ранее вирусов (например, как было с Эболой или SARS-CoV-2) в новых районах, что затрудняет их отслеживание.

Поскольку климат Земли продолжает становиться теплее, специалисты считают, что дикие животные будут вынуждены переместиться в регионы с большим количеством людей, что резко увеличивает риск вирусного скачка и может привести к следующей пандемии. На данный момент эксперты предлагают уделять больше внимания наблюдению за болезнями диких животных и исследованиям изменений окружающей среды в реальном времени.

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