Обнаружена связь между изменением климата и появлением пандемий

Американские исследователи из Джорджтаунского университета в Вашингтоне обнаружили взаимосвязь между изменением климата и появлением новых пандемий, которые распространяются от животных к человеку. Выводы работы описаны в журнале Nature.

Для этого ученые впервые провели всестороннюю оценку влияния температурных изменений на планете на глобальное заболевание млекопитающих. При этом эксперты в основном ориентировались на географические сдвиги ареала обитания — то, куда будут мигрировать животные за своей привычной средой обитания. Такие перемещения открывают большие возможности для появления неизвестных ранее вирусов (например, как было с Эболой или SARS-CoV-2) в новых районах, что затрудняет их отслеживание.