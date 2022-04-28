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1 час назад

Проживание в зелёной зоне позволяет снизить риски деменции

Сибмеда

Уровень когнитивных функций в среднем возрасте является сильным предиктором того, может ли у человека развиться деменция в процессе старения. Новое исследование показало положительное влияние зелёного пространства на когнитивные функции женщин среднего возраста.

Проживание в зелёной зоне позволяет снизить риски деменции
Фото: pexelspexels

Для исследования учёные Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т.Х. Чана и ряда других организаций оценили наличие зелени в жилом пространстве с помощью метрики на основе спутниковых изображений, сообщает MedicalXpress. Также они измерили психомоторную скорость, уровень внимания, памяти и способность к обучению среди 13 594 женщин, средний возраст которых составил 61 год.

Исследование показало, что воздействие зелёного пространства вокруг дома и окрестностей может улучшить скорость обработки информации и внимание, а также повысить общую когнитивную функцию.

Результаты также показали, что связь между зелёным пространством и когнитивными функциями можно объяснить за счёт снижения депрессии, которая также является фактором риска развития деменции. Это было подкреплено и предыдущими исследованиями, которые связывали воздействие парков, общественных садов и другой зелени с улучшением психического здоровья.

«Это исследование является одним из немногих, предоставляющим доказательства того, что зелёное пространство может принести пользу в поддержании когнитивных функций в пожилом возрасте», – считают учёные.

По их мнению, важно рассматривать воздействие зелёных насаждений как потенциальный фактор снижения депрессии и, таким образом, повышения когнитивных способностей жителей. «В связи с этими данными, политики и градостроители должны сосредоточиться на добавлении большего количества зелёных насаждений», – делают вывод авторы работы.

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