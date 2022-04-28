Лечит и не калечит: обнаружен паразит, укрепляющий иммунитет человека

Группа ученых из сингапурской Медицинской школы Юн Лу Линь открыли необычное свойство паразита Blastocystis subtype. Организм, живущий в желудочно-кишечном тракте человека, оказался полезным для человеческого здоровья и иммунитета.

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В рамках многочисленных экспериментов, специалисты выяснили, что паразит стабилизирует бактериальную экосистему в кишечнике лабораторных моделей и способствует более быстрому выздоровлению от воспаления.

Такой эффект вызван способностью паразита увеличивать количество бактерий, которые в свою очередь производят полезные молекулы. Вместе с тем они также способствовать росту иммунных клеток, ослабляющих воспалительные процессы в организме.