Почему с возрастом люди становятся более заботливыми

Забота об окружающих, эмпатия, стремление к волонтерской деятельности и чувство удовлетворенности жизнью зачастую усиливаются с возрастом. Исследователи из Калифорнии выяснили, что такое просоциальное поведение, как и многие другие стороны нашей жизни, регулируется с помощью гормонов, вырабатываемых мозгом.

Фото: Naked-Science.ru Naked-Science.ru

Влияние старения на физические и когнитивные функции организма хорошо известны и описаны в научной литературе. Немногим меньше данных и об изменении социального поведения и эмоциональных реакций у людей с возрастом. Так, пожилые тратят больше времени на волонтерскую деятельность и жертвуют большую часть дохода на благотворительность в сравнении с более молодыми людьми.

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Кроме того, ряд исследований показывает, что чем старше становится человек, тем больше он склонен к просоциальному поведению, то есть направленному на помощь, сотрудничество и сопереживание другим людям и обществу в целом. Возрастные нейрохимические реакции, такие как изменение количества высвобождаемых с возрастом гормонов, могут помочь объяснить просоциальность пожилых.

Нейробиологи и психологи из Калифорнии решили выяснить, связаны ли возрастные изменения в поведении и эмоциональном настрое с количественным изменением высвобождения важного нейрогормона — окситоцина. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience.

Окситоцин — нейропептид (или пептидный нейрогормон), вырабатываемый в самом центре нашего головного мозга — в гипоталамусе. Он широко известен своей ролью в развитии социальной привязанности, межличностного доверия и щедрости, а также связью с общим чувством удовлетворенности жизнью.

Авторы работы набрали для исследования чуть более ста человек в возрасте от 18 до 99 лет, проживающих или обучающихся в Клермонте и соседних городах Южной Калифорнии (США). Каждому участнику показали видео, в котором отец рассказывает о своем двухлетнем сыне с диагностированным раковым заболеванием. Просмотр видеоролика, как подтвердила работа, у многих испытуемых вызывает выброс окситоцина. Изменение уровня выработки этого гормона проводили по образцам крови, которые брали до и после просмотра ролика.

«У участников была возможность пожертвовать часть своего дохода от участия в исследовании в благотворительную организацию по борьбе с детским раком, и сумма пожертвования использовалась для измерения их непосредственного просоциального поведения. Мы также собрали данные об их эмоциональном состоянии, чтобы предоставить информацию об их общей удовлетворенностью жизнью»,

— пояснил доктор Пол Зак, сотрудник Клермонтского университета и ведущий автор исследования.

Ожидаемо люди с наибольшим изменением содержания окситоцина в крови во время эксперимента были не только щедрее на благотворительность, но и проявляли множество других видов помощи и сопереживания. По словам авторов, это первое исследование, в котором отчетливое изменение уровня окситоцина связано с проявленным просоциальным поведением, измеренным количественно. Кроме того, ученые обнаружили, что количество выделяемого окситоцина увеличивается с возрастом и положительно коррелирует с удовлетворенностью жизнью, эмпатической заботой и религиозной активностью.

«Результаты нашего исследования согласуются со многими религиозными и философскими учениями, согласно которым удовлетворенность жизнью повышается за счет помощи другим»,

— заметил доктор Зак.