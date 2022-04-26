Как муравьи научились искать опухоли

Группе французских ученых удалось всего за несколько дней научить муравьев выявлять опухоли по запаху. Дело в том, что раковые и здоровые клетки выделяют разные летучие соединения, а потому по разному "пахнут". Отметим, что, обратившись к фауне, французы не оригинальны. Пока самый изощренный "электронный нос" не способен с высокой точностью диагностировать болезни. Даже искусственный интеллект, который уже проникает в самые разные сферы, пока в этом плохо помогает. Словом, разработанным в лабораториях "носам" далеко до систем обоняния, созданных природой.

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Что и понятно. Ведь за миллионы лет эволюции у многих животных сформировались тонко настроенные обонятельные системы, которые обнаруживают не только небольшие концентрации разных запахов, но и их сложные смеси. Скажем, собаки способны хорошо диагностировать некоторые заболевания, например, COVID-19. Но они так и остаются экзотикой. Эксперименты показали: чтобы эти животные работали с точностью 90 процентов, их надо дрессировать 5-6 месяцев. А ведь еще надо и кормить, и содержать. Долго и хлопотно.

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Ученые продолжают упорно искать в фауне другие диагностические таланты. Прекрасные результаты по выявлению болезней, в том числе и онкологических, продемонстрировали в свое время некоторые виды грызунов и насекомых. И вот французские ученые объявили, что им удалось найти новых "нюхачей". Оказывается, муравьи очень восприимчивы к запаху. Это свое естественное преимущество они используют в своих повседневных делах. Но, пожалуй, самое удивительное даже не тонкое обоняние насекомых, а сроки их обучения диагностировать рак. Для такой натаски потребовалось всего несколько дней.

Ученые подробно описали, как проходили эти уроки. Основа тренинга традиционная - вознаграждение за правильный ответ. Для этого награду - сироп сахара - размещали рядом с раковыми клетками. После завершения учебного курса состоялся экзамен. Когда муравьев поместили в коробку с образцами здоровых и раковых клеток, они дружно отправились в сторону онкологии. Более того, муравьи не просто выявляли сам факт рака, но сумели различить два разных его типа. Что особенно поразило ученых.