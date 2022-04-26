Как по глазам определить человека без фантазии

Ученые университета Нового Южного Уэльса в Сиднее обнаружили первое физиологическое свидетельство отсутствия фантазии у человека. Как оказалось, это можно проверить, измерив расширение зрачка.

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В эксперименте поучаствовало 42 человека с визуальным воображением и 18 без него. Их попросили представлять темные и светлые объекты, пока движения их глаз отслеживали. Так проверяли возможность мозга визуализировать.

Еще участникам показывали яркие или темные фигуры на сером фоне, что предсказуемо вызывало сужение зрачков в ответ на яркие фигуры (сравнимо с взглядом вверх на яркое небо) и расширение зрачков в ответ на темные фигуры (после выключения света).

Исследователи обнаружили, что даже в ответ на воображаемые яркие и темные формы зрачки участников с воображением соответствующим образом сужались и расширялись, причем реакция зрачков была сильнее у тех, кто сообщал о большей яркости образов. Это биологический ответ на живость образов.

Когда связь между представленным и реакцией зрачков установили, эксперимент повторили с людьми с афантазией - их глаза также реагировали на картинки и никак на команды представить объекты. Чтобы проверить, что они действительно пытаются что-то придумать, ввели дополнительное условие - представить четыре объекта вместо одного. Тогда реакция зрачков была видна и у людей с афантазией. Это объясняется тем, что зрачки становятся больше, когда человек выполняет более сложную задачу. Кстати, по словам ученых, это важное доказательство того, что люди с афантазией пытаются представить что-то, но не могут.