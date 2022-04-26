Ученые выяснили, что мораль заставляет перфекционистов страдать

Часть перфекционистов страдает от чувства вины и стыда из-за слишком строгих моральных убеждений, что снижает уровень их благополучия, выяснили исследователи Высшей школы экономики в Перми. Результаты исследования опубликованы в журнале Psihologija.

Перфекционистов можно разделить на адаптивных и дезадаптивных - первые предъявляют к себе адекватные требования и оценивают свои достижения тоже адекватно, вторые же завышают планку, и в итоге результаты их труда не соответствуют ожиданиям. А люди без перфекционизма просто не ждут от себя многого и не стремятся к достижению лучших результатов.

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Неперфекционисты и дезадаптивные перфекционисты менее успешны профессионально. Чтобы выяснить причину этого, исследователи опросили 202 студента средним возрастом 19,5 лет. Опрос оценивал два фактора перфекционизма - "Стандарты" и "Несоответствие". "Стандарты" включали в себя четыре пункта, касающихся ожиданий от себя (например, "я устанавливаю для себя очень высокие стандарты"). Второй фактор содержал четыре утверждения о противоречии между ожиданиями и достижениями (например, "стараться изо всех сил никогда не бывает достаточным").

Как выяснилось, адаптивные перфекционисты считают мир структурированным местом с фиксированными правилами, где они могут развивать свои познавательные навыки, исправлять ошибки и расширять опыт. У дезадаптивных же строгие моральные убеждения приводят к высокому уровню вины и стыда, что снижает уровень благополучия.

Неперфекционисты считают, что у возможностей развития интеллекта есть пределы, мир — хаотичное и непредсказуемое место, а мораль неустойчива и нестабильна. Очевидно, представления адаптивных перфекционистов дают максимальные возможности для развития.