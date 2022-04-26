Новые методы стимуляции мозга помогают бросить курить

Новый систематический обзор, опубликованный в научном журнале Addiction, показал, что неинвазивная стимуляция мозга (НИБС) может улучшить показатели воздержания от курения через 3-6 месяцев после отказа от курения по сравнению с мнимой стимуляцией мозга.

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В последние годы НИБС стала новым терапевтическим методом лечения алкоголизма и других расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ и зависимостью.

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Методы НИБС показали многообещающие результаты при лечении расстройств, связанных с употреблением табака, но мало что известно об эффективности НИБС при длительном воздержании от курения.

Группа исследователей из Университетской больницы Дижона (Франция) провела систематический обзор и мета-анализ для оценки эффективности НИБС для долгосрочного отказа от курения.

Группа провела поиск в нескольких научных базах данных рандомизированных контролируемых исследований НИБС для взрослых курильщиков, желающих бросить курить, с последующим наблюдением более 4 недель, а затем объединила результаты, чтобы оценить общий эффект НИБС для отказа от курения. Было включено семь исследований, в которых приняли участие 699 пациентов.

Во всех включенных исследованиях контрольные группы получали фиктивную НИБС. При объединении 7 включенных исследований отношение рисков длительного воздержания от курения при использовании любой формы НИБС по сравнению с фиктивной НИБС составило 2,39, то есть вероятность длительного воздержания от курения у курильщиков, получавших НИБС, была в 2,39 раза выше, чем у курильщиков, получавших фиктивную НИБС.

Соотношение рисков было выше, когда рассматривались различные виды НИБС или стимуляция определенных участков мозга. В 4 включенных исследованиях был обнаружен высокий риск необъективности.

Ведущий автор исследования доктор Бенджамин Петит говорит:

"Хотя наш обзор выглядит скромным: всего семь включенных исследований, низкий уровень достоверности и значительная межисследовательская вариативность, результаты представляются надежными, и мы уверены, что НИБС представляет интерес как для краткосрочного, так и для длительного отказа от курения. Кроме того, мы выявили несколько научных исследований, проводимых в настоящее время в этой области. В ближайшем будущем НИБС может быть признана в качестве нового перспективного метода помощи людям, желающим бросить курить".