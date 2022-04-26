В России то и дело происходят перебои с поставками лекарств. После 24 февраля ситуация усугубилась из-за проблем с логистикой. Некоторые производители уходят с нашего рынка.

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Вместо оригинальных препаратов людям и раньше предлагали принимать их аналоги — так называемые дженерики: они обычно более дешевые и иногда лучше подходят для лечения. Теперь, когда некоторые оригиналы для российского потребителя недоступны, такие предложения станут еще более частыми.

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Разбираемся, что такое дженерик, чем он отличается от оригинала и как выбрать подходящий для себя.

Что такое дженерики?

Дженерик — аналог оригинального препарата, содержащий то же действующее вещество.

Фармацевтическая компания, создающая оригинал, получает патент на формулу действующего вещества. Обычно сроком на 20 лет. После этого другие компании могут воспользоваться формулой и создать свой препарат — это и будет дженерик (воспроизведенный препарат).

При создании оригинала много ресурсов уходит на разработку и исследования, которые могут закончиться неудачей. При производстве дженериков этих этапов нет, поэтому дженерики зачастую дешевле оригинальных лекарств.

Если формула одинаковая, значит, препараты полностью идентичны? Тогда почему они действуют по-разному?

Действующее вещество производители могут покупать у разных поставщиков. Сырье может содержать разные примеси, отличаться сроком годности. Также, скорее всего, технология производства дженерика будет отличаться от оригинальной.

Еще один важный фактор: помимо действующего вещества, к формуле которого получают доступ другие компании, в препарат также входят вспомогательные. Благодаря им, лекарство сохраняет форму. Также они обеспечивают, чтобы препарат начинал «работать» в том месте организма, в котором должен, и с нужной скоростью, помогают продлевать срок годности и т.д.

Набор вспомогательных веществ может варьироваться. Абы что производитель добавить в лекарство не может — иначе оно не пройдет проверку, но разные вещества могут по-разному влиять на организм, в том числе вызывать аллергию или непереносимость.

Эффективность разных препаратов по-разному зависит от «вспомогательного состава». Например, в России у «Нурофена» около восьмидесяти дженериков и утверждается, что все они примерно одинаково эффективны.

А дженерики вообще кто-то проверяет, перед тем как начать продавать в аптеке?

Да, для регистрации дженерика фармкомпания должна доказать, что препарат безопасен, эффективен и действует так же, как оригинал. Если такая проверка не проводится, это нарушение закона.

Особая история с биосимилярами — аналогами лекарств, которые создаются живыми организмами. Это, например, инсулин и некоторые препараты, применяемые при онкологических заболеваниях.

При регистрации биосимиляра должна проводиться проверка на терапевтическую эквивалентность. Дженерики так почти не проверяют.

Как выбрать дженерик?

Посоветуйтесь с врачом. В рецепте, который вам выписывают, должно быть указано действующее вещество. У врача можно уточнить, какие есть торговые наименования, какой препарат оригинальный, а какой — дженерик. Врач также, скорее всего, знает о побочках, которые бывают от того или иного дженерика, о ценах и может, учитывая ваши особенности и риски, предложить вариант, наиболее подходящий именно вам.

Заморочьтесь и изучите реестры лекарств и дженериков. В России есть онлайн-справочник «Белая книга». Каждому препарату присваивается индекс RWB. Чем он выше, тем лучше. У оригиналов этот индекс равен ста.