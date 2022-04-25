Выявлена истинная наследственность рака

Факторы возникновения онкологии специалисты подразделяют на три группы: рак как генетическое заболевание, экспосом (все, чему подвергается тело на протяжении всей жизни), и онкология с точки зрения метаболического заболевания (где акцентируют внимание на метаболоме — всех химических побочных продуктах процесса метаболизма). Последняя причина и стала предметом исследования в новой работе ученых.

Оказалось, что наследуемые виды рака составляют всего от пяти до десяти процентов всех видов рака. Остальные 90-95 процентов инициируются факторами в экспосоме, которые и вызывают генетические мутации. Несмотря на это, метаболом имеет решающее значение для развития онкологии, поскольку генетически мутировавшие раковые клетки поддерживаются специфическим для рака метаболитом. В результате рак — это заболевание генетическое, но факта наличия одной только мутации в генах недостаточно.