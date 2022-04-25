Психологи не нашли разницы в поведении человеческой толпы и косяков рыб

В журнале Proceedings of the Royal Society опубликована статья, описывающая исследование, проведенное специалистами из Университета Брауна, которые создали модель, учитывающую точку зрения отдельного члена толпы и позволяющую предсказать возможный поток людей в определенных обстоятельствах.

Новый метод не согласуется с ранее выявленными моделями, в которых вероятность действий описывалась с точки зрения “всезнающего наблюдателя”. Другими словами, предыдущие исследования анализировали движение толпы с точки зрения человека, наблюдающего за толпой на расстоянии. “Большинство всезнающих моделей основывались на физике – силах притяжения и отталкивания – и не объясняли в полной мере, почему люди в группе взаимодействуют так, как они это делают”, – говорят эксперты.

Ученые предложили сенсорную модель для такого типа скоординированного движения. Модель основана на том, что люди воспринимают информацию визуально и подстраивают свои действия под действия других. Специалисты говорят, что созданная модель дает лучшее понимание того, что люди в толпе воспринимают визуально, а значит, позволяет делать более точные прогнозы их будущих действий.

Новая модель находит практическое применение для получения информации о дизайне общественных мест, возможности предсказывать действия людей в чрезвычайных ситуациях, транспортной инфраструктуры и т.д.