Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+12° в 
USD 73.36EUR 77.47
Войти в почту
25 апреля

Эксперты Университета Брауна научились предсказывать действия людей в толпе

FBM.ruиещё 1

Психологи не нашли разницы в поведении человеческой толпы и косяков рыб
Фото: FBM.ruFBM.ru

В журнале Proceedings of the Royal Society опубликована статья, описывающая исследование, проведенное специалистами из Университета Брауна, которые создали модель, учитывающую точку зрения отдельного члена толпы и позволяющую предсказать возможный поток людей в определенных обстоятельствах.

Новый метод не согласуется с ранее выявленными моделями, в которых вероятность действий описывалась с точки зрения “всезнающего наблюдателя”. Другими словами, предыдущие исследования анализировали движение толпы с точки зрения человека, наблюдающего за толпой на расстоянии. “Большинство всезнающих моделей основывались на физике – силах притяжения и отталкивания – и не объясняли в полной мере, почему люди в группе взаимодействуют так, как они это делают”, – говорят эксперты.

Ученые предложили сенсорную модель для такого типа скоординированного движения. Модель основана на том, что люди воспринимают информацию визуально и подстраивают свои действия под действия других. Специалисты говорят, что созданная модель дает лучшее понимание того, что люди в толпе воспринимают визуально, а значит, позволяет делать более точные прогнозы их будущих действий.

Новая модель находит практическое применение для получения информации о дизайне общественных мест, возможности предсказывать действия людей в чрезвычайных ситуациях, транспортной инфраструктуры и т.д.

Согласно новой теории, люди в группе используют визуальную информацию, чтобы понять, куда идти, как ускориться или замедлиться, что делать, чтобы избежать столкновения и т.д. В экспериментах с новой теорией удалось успешно предсказать индивидуальные траектории как в экспериментах с виртуальными толпами, так и при описании реальных групп людей.

Наука,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители