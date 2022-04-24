Учёные узнали, какой витамин помогает бороться с раком

Авторы научной работы изучили данные многолетних клинических записей и провели собственные исследования, Оказалось, что больные раком пациенты, которые принимали витамин Е во время иммунологической терапии (ICT), показали лучшие показатели выживаемости.

Учёные пояснили, что потенциальная роль витамина Е в профилактике рака и химиотерапии была ранее описана в нескольких исследованиях. Однако это одна из первых работ, в которой изучалась роль добавок витамина Е вместе с иммунотерапией рака. Исследователи также отметили, что необходимы дополнительные эксперименты, чтобы прийти к окончательному выводу.