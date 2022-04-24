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1 час назад

Учёные узнали, какой витамин помогает бороться с раком

Ferra.ru

Исследователи из Техасского университета обнаружили, что витамин Е может усиливать терапию рака.

Учёные узнали, какой витамин помогает бороться с раком
Фото: ferra.ruferra.ru

Авторы научной работы изучили данные многолетних клинических записей и провели собственные исследования, Оказалось, что больные раком пациенты, которые принимали витамин Е во время иммунологической терапии (ICT), показали лучшие показатели выживаемости.

Учёные пояснили, что потенциальная роль витамина Е в профилактике рака и химиотерапии была ранее описана в нескольких исследованиях. Однако это одна из первых работ, в которой изучалась роль добавок витамина Е вместе с иммунотерапией рака. Исследователи также отметили, что необходимы дополнительные эксперименты, чтобы прийти к окончательному выводу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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